РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:35, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи: есть ли угроза казахстанским туристам

    В МИД РК сообщили, что боевые столкновения на границе Таиланда и Камбоджи проходят вдали от курортных зон, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Таиланд Камбоджа
    Фото: Oxu.az

    Каждый день в Таиланд прилетают около 3000 граждан Казахстана, отметил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

    При этом, поскольку большинство казахстанцев в стране являются туристами, на консульском учете состоят менее 150 человек.

    – Эти столкновения находятся далеко от курортных зон воздуха, и поэтому нашим гражданам нет смысла переживать. Но тем не менее, наше посольство в рабочем порядке всю ситуацию отслеживает. Пока все с спокойно. Курортные зоны нескольких сотен километров, даже тысяч километров от места столкновения. Но если, конечно, кто-то безбашенный не полезет в эти джунгли, хотя наши граждане везде бывают, – отметил Смадияров.

    В связи с этим МИД Казахстана воздержался от рекомендаций для граждан, находящихся в Таиланде.

    Напомним, 8 декабря боевые столкновения возобновились на границе Таиланда и Камбоджи. В 8:30 утра камбоджийские силы выпустили ракеты по тайскому жилому району. В ответ тайские силы применили авиацию против позиций камбоджийской огневой поддержки. 

    24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Обе страны обвинили друг друга в начале боевых действий. 

    В конце июля по итогам переговоров в Куала-Лумпуре между Таиландом и Камбоджей вступило в силу соглашение о «незамедлительном и безоговорочном прекращении огня» на приграничных территориях двух стран. 

    Теги:
    Камбоджа Туризм Таиланд Айбек Смадияров МИД РК
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают