Боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи: есть ли угроза казахстанским туристам

Каждый день в Таиланд прилетают около 3000 граждан Казахстана, отметил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

При этом, поскольку большинство казахстанцев в стране являются туристами, на консульском учете состоят менее 150 человек.

– Эти столкновения находятся далеко от курортных зон воздуха, и поэтому нашим гражданам нет смысла переживать. Но тем не менее, наше посольство в рабочем порядке всю ситуацию отслеживает. Пока все с спокойно. Курортные зоны нескольких сотен километров, даже тысяч километров от места столкновения. Но если, конечно, кто-то безбашенный не полезет в эти джунгли, хотя наши граждане везде бывают, – отметил Смадияров.

В связи с этим МИД Казахстана воздержался от рекомендаций для граждан, находящихся в Таиланде.

Напомним, 8 декабря боевые столкновения возобновились на границе Таиланда и Камбоджи. В 8:30 утра камбоджийские силы выпустили ракеты по тайскому жилому району. В ответ тайские силы применили авиацию против позиций камбоджийской огневой поддержки.

24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Обе страны обвинили друг друга в начале боевых действий.

В конце июля по итогам переговоров в Куала-Лумпуре между Таиландом и Камбоджей вступило в силу соглашение о «незамедлительном и безоговорочном прекращении огня» на приграничных территориях двух стран.



