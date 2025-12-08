РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:21, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Боевые столкновения возобновились на границе Таиланда и Камбоджи

    Командиры Королевской армии Таиланда сообщили об эскалации столкновений вдоль границы c Камбоджей, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Nation Thailand

    Боевые столкновения возобновились на границе Таиланда и Камбоджи
    Коллаж: Kazinform/ Freepik

    Ситуация вдоль границы Таиланда и Камбоджи остается напряженной. 

    Поступили сообщения о том, что в 8:30 утра 8 декабря камбоджийские силы выпустили ракеты по тайскому жилому району. 

    О жертвах и погибших пока не сообщается.

    В ответ тайские силы применили авиацию против позиций камбоджийской огневой поддержки. 

    Таиланд заявил, что 7 декабря нанес авиаудары по камбоджийским военным целям на спорной границе двух стран в ответ на нападение войск соседней страны.

    Как пишет ВВС, в воскресенье погибли двое тайских солдат и еще четверо были ранены.

    Камбоджа отрицает, что ее войска напали на тайцев. Она утверждает, что военные соседней страны атаковали первыми. 

    В связи с продолжающимися столкновениями в городе Сакэу (Таиланд), расположенном примерно в 200 км к востоку от Бангкока, объявлена ​​эвакуация. Кроме того, жителям приграничных районов провинций Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани также рекомендовано укрыться «в специально отведенных убежищах». 

    Отношения между соседними странами резко ухудшились после вооруженного столкновения на спорной территории в мае, в результате которого погиб камбоджийский солдат.

    24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Обе страны обвинили друг друга в начале боевых действий.

    В конце июля по итогам переговоров в Куала-Лумпуре между Таиландом и Камбоджей вступило в силу соглашение о «незамедлительном и безоговорочном прекращении огня» на приграничных территориях двух стран.

    В конце октября Таиланд и Камбоджа подписали «мирную сделку» в Малайзии в присутствии президента США Дональда Трампа. 

    Однако уже в начале ноября Таиланд заявил, что приостанавливает действие соглашения о прекращении огня с Камбоджей после подрыва двоих таиландских военнослужащих на противопехотной мине. 

    Жулдыз Атагельдиева
