Боевые столкновения возобновились на границе Таиланда и Камбоджи

Ситуация вдоль границы Таиланда и Камбоджи остается напряженной.

Поступили сообщения о том, что в 8:30 утра 8 декабря камбоджийские силы выпустили ракеты по тайскому жилому району.

О жертвах и погибших пока не сообщается.

В ответ тайские силы применили авиацию против позиций камбоджийской огневой поддержки.

Таиланд заявил, что 7 декабря нанес авиаудары по камбоджийским военным целям на спорной границе двух стран в ответ на нападение войск соседней страны.

Как пишет ВВС, в воскресенье погибли двое тайских солдат и еще четверо были ранены.

Камбоджа отрицает, что ее войска напали на тайцев. Она утверждает, что военные соседней страны атаковали первыми.

В связи с продолжающимися столкновениями в городе Сакэу (Таиланд), расположенном примерно в 200 км к востоку от Бангкока, объявлена ​​эвакуация. Кроме того, жителям приграничных районов провинций Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани также рекомендовано укрыться «в специально отведенных убежищах».

Отношения между соседними странами резко ухудшились после вооруженного столкновения на спорной территории в мае, в результате которого погиб камбоджийский солдат.

24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Обе страны обвинили друг друга в начале боевых действий.

В конце июля по итогам переговоров в Куала-Лумпуре между Таиландом и Камбоджей вступило в силу соглашение о «незамедлительном и безоговорочном прекращении огня» на приграничных территориях двух стран.

В конце октября Таиланд и Камбоджа подписали «мирную сделку» в Малайзии в присутствии президента США Дональда Трампа.

Однако уже в начале ноября Таиланд заявил, что приостанавливает действие соглашения о прекращении огня с Камбоджей после подрыва двоих таиландских военнослужащих на противопехотной мине.