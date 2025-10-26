РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:33, 26 Октябрь 2025

    Таиланд и Камбоджа подписали «мирную сделку» в Малайзии

    Премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет в присутствии президента США Дональда Трампа на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре подписали «мирную сделку», передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Коллаж: Kazinform/ Freepik

    Ранее генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун сообщил, что стороны подписывают не мирное соглашение, а совместную декларацию, которая должна заложить основу для мирного урегулирования конфликта.

    Малайзия и другие азиатские страны направят наблюдателей, которые будут контролировать соблюдение режима прекращения огня между Таиландом и Камбодже. 

    — Наблюдатели из азиатских стран, включая Малайзию, будут размещены для того, чтобы убедиться в том, что мир будет устойчивым, — заявил Дональд Трамп.

    Он также подчеркнул, что «мирная сделка, которую многие считали неосуществимой, спасет миллионы жизней».

    Кроме того, по словам Трампа, в рамках договоренности «18 камбоджийских военнопленных будут освобождены».

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Напомним, утром 24 июля 2025 года на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Обе страны обвинили друг друга в начале боевых действий.

    В конце июля по итогам переговоров в Куала-Лумпуре между Таиландоми Камбоджей вступило в силу соглашение о «незамедлительном и безоговорочном прекращении огня» на приграничных территориях двух стран.

    О причине многолетнего конфликта между соседними странами читайте здесь.

