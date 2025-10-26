Таиланд и Камбоджа подписали «мирную сделку» в Малайзии
Премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет в присутствии президента США Дональда Трампа на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре подписали «мирную сделку», передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Ранее генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун сообщил, что стороны подписывают не мирное соглашение, а совместную декларацию, которая должна заложить основу для мирного урегулирования конфликта.
Малайзия и другие азиатские страны направят наблюдателей, которые будут контролировать соблюдение режима прекращения огня между Таиландом и Камбодже.
— Наблюдатели из азиатских стран, включая Малайзию, будут размещены для того, чтобы убедиться в том, что мир будет устойчивым, — заявил Дональд Трамп.
Он также подчеркнул, что «мирная сделка, которую многие считали неосуществимой, спасет миллионы жизней».
Кроме того, по словам Трампа, в рамках договоренности «18 камбоджийских военнопленных будут освобождены».
Напомним, утром 24 июля 2025 года на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Обе страны обвинили друг друга в начале боевых действий.
В конце июля по итогам переговоров в Куала-Лумпуре между Таиландоми Камбоджей вступило в силу соглашение о «незамедлительном и безоговорочном прекращении огня» на приграничных территориях двух стран.
