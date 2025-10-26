Крупнейший с 1976 года саммит АСЕАН открывается в Куала-Лумпуре

Кроме лидеров стран-членов организации, в Малайзию прибудут президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Санаэ Такаити, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса, премьер КНР Ли Цян.

В центре внимания участников будут экономические вопросы, включая региональную цифровую интеграцию. По словам малайзийского премьера Анвара Ибрагима, проведение саммита создает возможности для укрепления глобального партнерства и повышения роли АСЕАН как платформы для конструктивного диалога между ключевыми экономиками региона. Участие Дональда Трампа позволит обсудить и важные международные вопросы, включая ситуацию в секторе Газа.

Ожидается, что на саммите будут подписаны несколько ключевых документов, в том числе касающихся официального вступления Восточного Тимора в АСЕАН. На полях саммита Таиланд и Камбоджа, чьи отношения были осложнены недавним пограничным конфликтом, намерены в присутствии Трампа подписать совместную декларацию о принципах выстраивания отношений. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун отменил участие в ряде мероприятий саммита в связи с кончиной королевы Сирикит, матери короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы X), но попросил перенести подписание декларации на утро воскресенья и вернется в Бангкок в тот же день.

По информации МИД Малайзии, на полях саммита состоятся сопутствующие встречи, в том числе формата «АСЕАН плюс один» с представителями каждой из семи стран-партнеров (Австралия, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Россия и США) и «АСЕАН плюс три» (Китай, Япония, Республика Корея). Кроме того, в Куала-Лумпуре пройдет Восточноазиатский саммит (ВАС).

Напомним, АСЕАН была основана в 1967 году и объединяет десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Первый саммит организации состоялся в 1976 году. С начала 2025 года полномочия председателя АСЕАН по ротационному принципу перешли от Лаоса к Малайзии.

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером Дональд Трамп покинул Белый дом и отправился в Азию. Он сделает остановки в Малайзии, Японии и Южной Корее.