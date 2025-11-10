Таиланд приостанавливает действие соглашения о мире с Камбоджей

Напряженность между странами сохраняется: зафиксированы новые взрывы мин — как до, так и после июльских боев, включая инцидент в августе, когда трое тайских солдат получили ранения во время патрулирования пограничной зоны.

— Враждебность по отношению к нашей национальной безопасности не снизилась так, как мы ожидали, — заявил премьер-министр Анутин Чанвиракун.

Он добавил, что все действия в рамках соглашения о перемирии будут приостановлены до тех пор, пока не будут выполнены требования Таиланда. При этом глава правительства не уточнил, какие именно требования выдвигает Бангкок, а камбоджийская сторона пока не дала официального ответа.

Согласно условиям соглашения, Таиланд должен освободить 18 камбоджийских военнослужащих, находящихся в плену, а обе стороны обязаны начать вывод тяжёлого вооружения и разминирование приграничных территорий.

По данным Королевской армии Таиланда, сержант потерял правую ногу, наступив на мину во время патрулирования в провинции Сисакет, а второй солдат получил травмы грудной клетки от ударной волны. Оба пострадавших находятся в больнице. Министр обороны Наттапхон Накпанит сообщил, что армия выясняет, была ли мина старой или заложена недавно. Он также добавил, что Таиланд откладывает освобождение камбоджийских пленных, запланированное на конец текущей недели.

Обе стороны заявили о некотором прогрессе в процессе разоружения, однако Таиланд обвиняет Камбоджу в препятствовании разминированию. В ответ Пномпень утверждает, что строго придерживается всех условий соглашения, включая обязательства по разминированию, и призывает Таиланд как можно скорее освободить своих военнослужащих. Таиланд, со своей стороны, обвиняет Камбоджу в установке новых мин, что Пномпень категорически отрицает.

Напомним, что ранее Премьер-министры Таиланда и Камбоджи подписали «мирное соглашение» при посредничестве Президента США Дональда Трампа на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре.