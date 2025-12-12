В Таиланде распустили парламент на фоне напряженной ситуации с Камбоджей

Анутин Чарнвиракул распустил Палату представителей после получения одобрения короля Махи Ваджиралонгкорна

По закону выборы должны состояться через 45-60 дней после утверждения королевской кандидатуры, и в этот период Анутин будет продолжать возглавлять правительство в качестве временного председателя с ограниченными полномочиями, не имея права утверждать новый бюджет.

Анутин занял пост премьер-министра Таиланда всего около трех месяцев при поддержке главной оппозиционной Народной партии в обмен на обещание распустить парламент в течение четырех месяцев и провести референдум по разработке новой конституции

Народная партия, выступающая на прогрессивной платформе, уже давно добивается изменений в конституции, введенной во время правления военных, заявляя, что хочет сделать ее более демократичной.

Вопрос об изменении конституции, по-видимому, стал причиной роспуска, после того как в четверг партия подготовила голосование о недоверии Анутину.

Этот шаг происходит в сложный политический момент, когда Таиланд ведет широкомасштабные боевые действия с Камбоджей из-за давно оспариваемых пограничных претензий.

Столкновения, которые начались 7 декабря, стали самыми ожесточенными после боевых действий в июле. Тогда в течение пяти дней страны обменивались ударами ракет и огнем тяжелой артиллерии. Тогда погибли 48 человек, более 300 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

В конце июля по итогам переговоров в Куала-Лумпуре между Таиландом и Камбоджей вступило в силу соглашение о «незамедлительном и безоговорочном прекращении огня» на приграничных территориях двух стран.

В конце октября Таиланд и Камбоджа подписали «мирную сделку» в Малайзии в присутствии президента США Дональда Трампа.