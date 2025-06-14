Трамп похвалил удары Израиля по Ирану и пригрозил новыми атаками

— Я считаю, что это было отлично. Мы дали им шанс — они им не воспользовались. Их ударили сильно, очень сильно. Настолько сильно, насколько это возможно. И впереди еще больше, — заявил Трамп в телефонном интервью телеканалу ABC News.

Ранее в публикации на платформе Truth Social американский президент написал, что еще два месяца назад дал Ирану 60-дневный ультиматум на заключение ядерной сделки.

— Сегодня 61-й день. Я сказал им, что нужно делать, но они так и не смогли. Теперь у них, возможно, второй шанс, — написал он.

По его словам, иранское руководство проигнорировало многочисленные предупреждения, несмотря на то, что Вашингтон давал «шанс за шансом» для заключения соглашения.

По словам Трампа, Тегеран должен пойти на соглашение, пока «не стало слишком поздно».

— Иран должен заключить сделку, прежде чем не останется ничего, — отметил он, добавив, что Израиль уже получил значительные поставки вооружений от США и получит еще больше.

Позднее Трамп в отдельном обращении отверг причастность США к ударам по Ирану, но предупредил, что Вашингтон отреагирует в случае иранской атаки на Израиль.

На этом фоне Министерство иностранных дел Ирана возложило на Вашингтон ответственность за последствия ударов, обвинив США в соучастии и координации атаки.

— Агрессивные действия сионистского режима против Ирана не могли быть осуществлены без координации и разрешения Соединенных Штатов, — говорится в заявлении МИД. — Соответственно, правительство США, как главный сторонник этого режима, также будет нести ответственность за опасные последствия этой авантюры.

Тегеран подчеркнул, что обладает законным правом на ответ в соответствии с Уставом ООН и оставляет за собой право на защиту суверенитета и безопасности страны.

На фоне обострения конфликта и серии израильских ударов по военным и ядерным объектам в Иране, которые привели к гибели ряда высокопоставленных командиров КСИР и ученых-ядерщиков, иранские власти заявили о «решительном и суровом ответе» в ближайшее время.

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