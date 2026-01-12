РУ
    10:22, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп объявил себя и.о. президента Венесуэлы

    Глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение, где назвал себя «исполняющим обязанности президента Венесуэлы», передает агентство Kazinform. 

    Фото: @realDonaldTrump

    На скриншоте (по типу биографии из «Википедии») указано, что президент США «вступил» в эту должность в январе 2026 года.

    При этом в той же «биографии» Трамп сохранил за собой и пост президента США.

    Пока официальных комментариев от Белого дома или представителей венесуэльской оппозиции относительно этой публикации нет. 

    Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены подразделением американского спецназа «Дельта» в рамках военной операции «Абсолютная решимость» 3 января. Их вывезли из Венесуэлы сначала на базу ВМС США в Гуантанамо, а позже в Нью-Йорк, где 5 января прошло первое судебное заседание с участием Мадуро и его жены.

    Власти США предъявили Мадуро официальные обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и торговле венесуэльскими дипломатическими паспортами. В частности, политика обвиняют в том, что он возглавлял преступную группировку Cartel de los Soles, ранее объявленную в США террористической, а также в том, что он вместе с женой, сыном и соратниками участвовал в сговоре с колумбийскими группировками, которые занимаются производством и транспортировкой кокаина.

    Мадуро эти обвинения отрицает, называя их прикрытием для получения доступа к запасам нефти своей страны.

    В своем обращении по поводу проведенной операции в Венесуэле Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой. 

