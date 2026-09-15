KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Касым-Жомарта Токаева официально встретили в резиденции Президента Республики Корея

    В резиденции Президента Республики Корея состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана, прибывшего в Сеул с государственным визитом, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаева официально встретили в резиденции Президента Республики Корея
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев и Ли Чжэ Мён представили друг другу членов делегаций. 

    Касым-Жомарта Токаева официально встретили в резиденции Президента Республики Корея
    Фото: Акорда

    Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

    Касым-Жомарта Токаева официально встретили в резиденции Президента Республики Корея
    Фото: Акорда

    Напомним, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна находится с государственным визитом в Сеуле.

    Касым-Жомарта Токаева официально встретили в резиденции Президента Республики Корея
    Фото: Акорда

    Ранее Президент Казахстана провел встречу с Премьер-министром Республики Корея. В ходе встречи предложено удвоить товарооборот между Казахстаном и Кореей.

    Касым-Жомарта Токаева официально встретили в резиденции Президента Республики Корея
    Фото: Акорда

    Выступая на открытии казахско-корейского круглого стола, Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние три десятилетия Астана и Сеул построили прочные отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и искренней дружбе, и назвал Южную Корею одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана.

    Касым-Жомарта Токаева официально встретили в резиденции Президента Республики Корея
    Фото: Акорда

    Токаев предложил Hanwha Group расширить сотрудничество с Казахстаном.

    Касым-Жомарта Токаева официально встретили в резиденции Президента Республики Корея
    Фото: Акорда

    Глава государства принял президента и руководителя подразделения по стратегии и планированию Hyundai Motor Group Сунг Кима. Hyundai Motor Group намерена расширить производство и локализацию в Казахстане.

    Касым-Жомарта Токаева официально встретили в резиденции Президента Республики Корея
    Фото: Акорда

    Глава государства принял президента и генерального директора корпорации KIND Ким Бок Хвана. KIND может подключиться к развитию Alatau City и модернизации инфраструктуры Казахстана.

    Касым-Жомарта Токаева официально встретили в резиденции Президента Республики Корея
    Фото: Акорда

    Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Южной Кореи Хан Сон Сук ознакомились с проектами Alatau Smart City.

    Касым-Жомарта Токаева официально встретили в резиденции Президента Республики Корея
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарта Токаева официально встретили в резиденции Президента Республики Корея
    Фото: Акорда

    Глава нашего государства оставил запись в Книге почетных гостей.

    Глава нашего государства оставил запись в Книге почетных гостей
    Фото: Акорда

    Акорда также опубликовала видео с визитом лелегации из Казахстана в Сеул.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Казахстан Южная Корея
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор