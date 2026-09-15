Касым-Жомарта Токаева официально встретили в резиденции Президента Республики Корея

В резиденции Президента Республики Корея состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана, прибывшего в Сеул с государственным визитом, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев и Ли Чжэ Мён представили друг другу членов делегаций.

Фото: Акорда

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

Фото: Акорда

Напомним, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна находится с государственным визитом в Сеуле.

Фото: Акорда

Ранее Президент Казахстана провел встречу с Премьер-министром Республики Корея. В ходе встречи предложено удвоить товарооборот между Казахстаном и Кореей.

Фото: Акорда

Выступая на открытии казахско-корейского круглого стола, Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние три десятилетия Астана и Сеул построили прочные отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и искренней дружбе, и назвал Южную Корею одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана.

Фото: Акорда

Токаев предложил Hanwha Group расширить сотрудничество с Казахстаном.

Фото: Акорда

Глава государства принял президента и руководителя подразделения по стратегии и планированию Hyundai Motor Group Сунг Кима. Hyundai Motor Group намерена расширить производство и локализацию в Казахстане.

Фото: Акорда

Глава государства принял президента и генерального директора корпорации KIND Ким Бок Хвана. KIND может подключиться к развитию Alatau City и модернизации инфраструктуры Казахстана.

Фото: Акорда

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Южной Кореи Хан Сон Сук ознакомились с проектами Alatau Smart City.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Глава нашего государства оставил запись в Книге почетных гостей.

Фото: Акорда

Акорда также опубликовала видео с визитом лелегации из Казахстана в Сеул.