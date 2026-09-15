KIND может подключиться к развитию Alatau City и модернизации инфраструктуры Казахстана

Глава государства принял президента и генерального директора корпорации KIND Ким Бок Хвана, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль Корейской корпорации зарубежной инфраструктуры и городского развития (KIND) в развитии казахско-корейского инвестиционного сотрудничества.

По его словам, наша страна заинтересована в продолжении взаимодействия с KIND, принимавшей участие в реализации проекта Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).

В ходе беседы основное внимание было уделено перспективам участия KIND в развитии Alatau City.

Глава государства отметил значительный потенциал проекта и выразил надежду на активное участие корейской стороны в осуществлении инфраструктурных и инвестиционных инициатив в новом городе.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев также призвал KIND участвовать в реализации масштабного плана по обновлению социальной и транспортной инфраструктуры Казахстана.

В свою очередь Ким Бок Хван подчеркнул значимую роль Казахстана как ключевого транспортно-логистического узла Евразии и выразил готовность содействовать укреплению экономического сотрудничества двух стран.

Собеседники также обсудили вопросы создания казахско-корейского совместного инвестиционного фонда, который призван стать эффективным механизмом привлечения корейского капитала и технологий в инфраструктурные и энергетические проекты в нашей стране.

Отдельно рассмотрена возможность участия KIND в модернизации транспортно-логистической системы, включая развитие портов Актау и Курык и проектов по строительству и реновации региональных аэропортов.