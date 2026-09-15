Hyundai Motor Group намерена расширить производство и локализацию в Казахстане

Глава государства принял президента и руководителя подразделения по стратегии и планированию Hyundai Motor Group Сунг Кима, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи состоялось обсуждение перспектив расширения инвестиционного и промышленно-технологического сотрудничества, а также реализации новых масштабных проектов в Казахстане.

В обсуждении с корейской стороны также приняли участие представители Hyundai Engineering и автоконцерна Kia, входящих в группу Hyundai Motor Group.

Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад Hyundai Motor Group в развитие казахстанской автомобильной промышленности и подчеркнул важность дальнейшего углубления локализации, расширения производства автокомпонентов и наращивания экспортного потенциала отрасли, особо отметив роль в этом действующих заводов Hyundai в Алматы и Kia в Костанае.

Фото: Акорда

В данном контексте Президент нашей страны обозначил перспективную задачу по трансформации Казахстана в крупный региональный центр производства и экспорта автомобилей, с акцентом на развитие полного цикла производства.

По словам Главы государства, еще одним важным направлением партнерства может стать сфера электрического транспорта, включая производство электромобилей, компонентов и создание зарядной инфраструктуры.

В свою очередь Сунг Ким поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за постоянное внимание и поддержку проектов Hyundai и Kia. По его словам, Казахстан является для компании не просто рынком, а важным региональным центром деятельности в странах СНГ.

Руководитель Hyundai Motor Group подтвердил намерение и впредь расширять присутствие компании и углублять локализацию производства в Казахстане.

Помимо этого, руководство Hyundai Engineering выразило готовность развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере, промышленности и инфраструктуре.

В свою очередь представители компании Kia заявили о намерении совместно развивать казахстанский национальный автомобильный бренд.