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    Токаев предложил Hanwha Group расширить сотрудничество с Казахстаном

    Президент Касым-Жомарт Токаев принял вице-председателя Hanwha Group Ким Дон Вона, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев предложил Hanwha Group расширить сотрудничество с Казахстаном
    Фото: Акорда

    В ходе встречи были обсуждены перспективные направления казахско-корейского инвестиционного и технологического сотрудничества.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Кореей.

    По его словам, в нашей стране рассматривают Hanwha Group как одну из ведущих бизнес-групп Республики Корея, обладающую прочными международными позициями в ряде стратегически важных отраслей.

    Глава государства рассказал о масштабных мерах Казахстана по формированию национальной экосистемы искусственного интеллекта, развитию цифровой инфраструктуры.

    Токаев предложил Hanwha Group расширить сотрудничество с Казахстаном
    Фото: Акорда

    Президент предложил Hanwha Group реализовать совместные проекты, используя Казахстан в качестве технологической платформы для выхода на рынки Центральной Азии.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему углублению партнерства с Hanwha Group и выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности получат практическое воплощение в конкретных взаимовыгодных проектах.

    В свою очередь Ким Дон Вон сообщил, что Hanwha Group была одной из первых корейских корпораций, начавших сотрудничество с Казахстаном еще в 1997 году. Он отметил, что с большим энтузиазмом воспринял возможность принять участие в цифровизации и реализации различных проектов в партнерстве с нашей страной.

    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Сотрудничество Южная Корея Международные отношения
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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