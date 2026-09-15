Касым-Жомарт Токаев предложил удвоить товарооборот между Казахстаном и Кореей

Президент Казахстана провел встречу с Премьер-министром Республики Корея, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

В начале встречи Касым-Жомарт Токаев поздравил Хан Сон Сук с недавним назначением на пост Главы Правительства Кореи и пожелал успехов на столь ответственном посту.

— Казахско-корейские отношения в настоящее время поступательно развиваются. В рамках нашего стратегического партнерства на взаимовыгодной основе реализуются многочисленные важные инициативы. Ваша страна входит в десятку ведущих торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. В нашей стране действуют более тысячи совместных предприятий с участием корейского капитала. Однако перед нами стоит еще немало ответственных задач. Поэтому уверен, что мы совместными усилиями, как единая команда, успешно реализуем все намеченные планы, — отметил Президент.

Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане создан благоприятный деловой и инвестиционный климат.

— Наряду с крупными корейскими корпорациями, созданы благоприятные условия для ведения бизнеса малыми и средними предприятиями. Правительства Казахстана и Кореи предпринимают необходимые меры в этом направлении. В частности, эффективно работают Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также Деловой совет. Кроме того, создана необходимая правовая база, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также Президент поблагодарил Премьер-министра Хан Сон Сук за ее участие в работе Круглого стола представителей деловых кругов Казахстана и Кореи.

Глава государства выразил уверенность в том, что подписанные в рамках мероприятия соглашения будут способствовать расширению спектра двусторонних связей.

Глава государства обратил внимание на особую значимость его предстоящих переговоров с Президентом Ли Чжэ Мёном, которые призваны открыть новую веху в истории казахско-корейских отношений.

Затем Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления дальнейшего взаимодействия правительств.

— На повестке стоит задача удвоить двусторонний товарооборот. Для этого важно не только наращивать объемы, но и качественно менять структуру торговли, расширять номенклатуру товаров с высокой добавленной стоимостью. Поэтому считаю весьма актуальной разработку Комплексной программы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана и Кореи на 2027–2030 годы. Также полагаю важным подготовить отдельную Дорожную карту промышленной кооперации, включив в нее наиболее перспективные проекты по локализации и экспорту продукции на третьи рынки, — предложил Президент.

В завершение Глава государства вновь подтвердил приверженность Казахстана курсу на всестороннее укрепление партнерства с Кореей.

Ранее Президенту Касым-Жомарту Токаеву представили совместные инвестиционные проекты Казахстана и Республики Корея в различных отраслях экономики.