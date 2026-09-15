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    Автокомпоненты, медицина и дроны: Токаеву представили совместные проекты Казахстана и Кореи

    Президенту Касым-Жомарту Токаеву представили совместные инвестиционные проекты Казахстана и Республики Корея в различных отраслях экономики, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Автокомпоненты, медицина и дроны: Токаеву представили совместные проекты Казахстана и Кореи
    Фото: Акорда

    В числе представленных инициатив — проекты по локализации производства автокомпонентов в Алматы, включая глушители, обивку сидений, жгуты проводов и напольные покрытия для отечественных автозаводов, а также производство колесных дисков.

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    Фото: Акорда

    Главе государства также доложили о создании в Костанае локализационного центра KIA по выпуску дверных панелей, центральных консолей, сидений, потолочной и напольной обивки, бамперов и других автомобильных компонентов.

    Автокомпоненты, медицина и дроны: Токаеву представили совместные проекты Казахстана и Кореи
    Фото: Акорда

    Кроме того, были представлены проекты по производству медицинских ультразвуковых диагностических систем, строительству в Алматы многопрофильной больницы с применением корейской модели управления и современных медицинских технологий, а также производству дронов.

    Автокомпоненты, медицина и дроны: Токаеву представили совместные проекты Казахстана и Кореи
    Фото: Акорда

     

    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Южная Корея
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор