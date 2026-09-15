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    Alatau City станет площадкой для внедрения корейских технологий и ИИ

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Южной Кореи Хан Сон Сук ознакомились с проектами Alatau Smart City, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Корея подключается к созданию «города будущего» Alatau City
    Фото: Акорда

    В ходе презентации были представлены основные направления развития Alatau City, включая создание современной инфраструктуры, формирование благоприятных условий для инвестиций, внедрение цифровых технологий и развитие новых видов городской мобильности.

    Корея подключается к созданию «города будущего» Alatau City
    Фото: Акорда

    Особое внимание было уделено практическому участию корейских партнеров в реализации проекта. В частности, презентованы совместные инициативы с KIND, KAIST и Korea Airports Corporation в сферах создания K-Smart Town, образовательной и R& D-инфраструктуры, городской воздушной мобильности, а также внедрения технологий цифрового моделирования и искусственного интеллекта.

    Корея подключается к созданию «города будущего» Alatau City
    Фото: Акорда

    Кроме того, была продемонстрирована система управления городской воздушной мобильностью UAM/UTM, предусматривающая использование беспилотных летательных аппаратов и аэротакси.

    Корея подключается к созданию «города будущего» Alatau City
    Фото: Акорда

    Проект Alatau City ориентирован на формирование открытой международной платформы, объединяющей градостроительство, образование и исследования, промышленность и логистику, цифровые технологии и инвестиционное сотрудничество.

    Напомним, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна находится с государственным визитом в Сеуле.

    Ранее стало известно, что Казахстан и ведущие корейские компании прорабатывают новые проекты для развития Alatau City.

    Касым-Жомарт Токаев Технологии Акорда Президент Казахстана Alatau City Искусственный интеллект Южная Корея ИИ
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор