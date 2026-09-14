Казахстан и ведущие корейские компании прорабатывают новые проекты для развития Alatau City

В рамках рабочего визита в Республику Корея заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев провел встречи с руководством Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Lotte Hotels & Resorts, Doosan Enerbility и Global Green Growth Institute (GGGI), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Стороны обсудили участие корейских компаний в реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов в Alatau City.

В ходе переговоров Канат Бозумбаев отметил высокий уровень казахстанско-корейского стратегического партнерства и заинтересованность в привлечении передовых технологий, инвестиций и международной экспертизы для развития нового города.

— Alatau City — один из ключевых национальных проектов Казахстана. Сегодня для города формируется специальная инвестиционная и регуляторная среда, создается современная инфраструктура. Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве с ведущими корейскими компаниями и готовы предметно прорабатывать совместные проекты, — подчеркнул Канат Бозумбаев.

Фото: Правительство РК

На встрече с KEPCO рассмотрены перспективы сотрудничества в развитии энергетической инфраструктуры Alatau City. В частности, обсуждалось участие корейской корпорации в проектировании систем передачи и распределения электроэнергии, строительстве подстанций, интеграции с национальной энергосистемой и внедрении локальных энергосетей.

Развитие современной энергетической инфраструктуры необходимо для опережающего обеспечения новых жилых, промышленных и коммерческих объектов города надежными энергетическими мощностями по мере их ввода.

Фото: Правительство РК

С руководством Doosan Enerbility и GGGI обсуждены вопросы развития собственной генерации Alatau City. В качестве одного из перспективных направлений рассматривается строительство газовой электростанции с возможностью последующего перехода на водород мощностью 2×250 МВт. Doosan Enerbility может выступить технологическим и EPC-партнером проекта. Предварительно рассматривается реализация проекта с применением механизмов государственно-частного партнерства.

Создание собственной генерации рассматривается как один из инструментов повышения энергетической обеспеченности Alatau City с учетом планируемого роста населения, промышленности и новых инвестиционных проектов.

Фото: Правительство РК

Также были обсуждены вопросы развития туристической и гостиничной инфраструктуры. С Lotte Hotels & Resorts обсуждена возможность реализации в Alatau City многофункционального комплекса с гостиницей L7 by Lotte. Проект стоимостью свыше $200 млн предусматривает гостиницу на 180 номеров, офисные пространства и жилые апартаменты.

По итогам встреч стороны договорились продолжить совместную работу по обсужденным проектам, включая определение механизмов их финансирования и реализации. Alatau City Authority обеспечит координацию и сопровождение этой работы совместно с профильными государственными органами и потенциальными партнерами. В настоящее время инвестиционный портфель Alatau City включает 67 проектов общей стоимостью $6,9 млрд, реализация которых предусматривает создание более 55 тыс. рабочих мест.

Реализация обсуждаемых проектов будет способствовать комплексному развитию Alatau City: формированию надежной энергетической и инженерной инфраструктуры, развитию гостиничных, деловых и коммерческих объектов. Привлечение международных партнеров и реализация новых инвестиционных проектов создадут дополнительные рабочие места, расширят спектр городских сервисов и сформируют условия для роста деловой активности и повышения качества городской среды.

Ранее стало известно, что Казахстан и Южная Корея расширяют экономическое сотрудничество за пределы автопрома и критически важных минералов.