Казахстан и Южная Корея расширяют экономическое сотрудничество за пределы автопрома и критически важных минералов

Казахстан стремится расширить экономическое сотрудничество с Южной Кореей за пределы автомобильной промышленности, уделяя особое внимание искусственному интеллекту, критически важным минералам и другим передовым отраслям, заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в интервью информационному агентству Yonhap накануне госвизита Президента Касым-Жомарта Токаева в Южную Корею для участия в первом саммите «Центральная Азия — Республика Корея», передает агентство Kazinform.

Первый многосторонний саммит состоится в среду в Сеуле. В нем примут участие лидеры Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана. Стороны обсудят сотрудничество в таких сферах, как критически важные минералы, энергетика и диверсификация цепочек поставок.

— Этот государственный визит имеет особое значение, поскольку казахстанско-корейские отношения уже опираются на прочную экономическую и инвестиционную основу, и сейчас у нас есть возможность вывести наше сотрудничество на новый уровень. У Кореи и Центральной Азии есть взаимодополняющие экономические преимущества. Корея располагает передовыми технологиями, промышленной экспертизой и капиталом. Центральная Азия обладает значительными природными ресурсами, энергетическим потенциалом, растущими рынками и важным географическим положением, — заявил Тлеуберди.

Объем двусторонней торговли в 2025 году достиг 3,17 млрд долларов США. В Казахстане работают сотни южнокорейских компаний, включая Hyundai Motor Co., Kia Corp., Samsung Electronics Co. и Doosan.

Корейские инвестиции способствовали созданию заводов и рабочих мест, развитию местного производства и передаче технологий. Яркими примерами служат проекты Hyundai и Kia. Hyundai управляет автомобильным заводом в Алматы, а Kia запустила крупное производственное предприятие в Костанае.

Однако Казахстан рассматривает автомобильную промышленность как модель для более широкого промышленного сотрудничества.

— В настоящее время наши страны реализуют 46 проектов промышленной кооперации общей стоимостью около 4 млрд долларов. Они охватывают производство автомобилей, машиностроение, металлургию, электронику и другие отрасли. Именно эту модель мы хотели бы расширить: сочетание корейских технологий и инвестиций с производством, развитием местных поставщиков и подготовкой квалифицированных кадров в Казахстане, — говорит Тлеуберди.

Он также назвал искусственный интеллект и инфраструктуру обработки и хранения данных перспективными направлениями для новых совместных проектов. По его словам, расширение вычислительных мощностей и сети центров обработки данных в Казахстане может открыть возможности для южнокорейских компаний в таких сферах, как строительство дата-центров, энергетическая инфраструктура и технологии охлаждения.

Еще одним приоритетом являются критически важные минералы. Казахстан располагает значительными запасами урана, меди, хрома, цинка и других полезных ископаемых, необходимых современной промышленности.

— Однако нашим приоритетом является не просто экспорт сырья. Мы заинтересованы в его переработке, производстве продукции с более высокой добавленной стоимостью и интеграции в корейские промышленные цепочки поставок, включая производство аккумуляторов, электроники и другой высокотехнологичной продукции, — заявил министр.

Мухтар Тлеуберди также отметил географическое положение Казахстана как преимущество для южнокорейских компаний, стремящихся диверсифицировать свои цепочки поставок. Казахстан, крупнейшая экономика Центральной Азии, расположен на ключевых торговых маршрутах, связывающих Азию и Европу, и инвестирует в развитие железнодорожной инфраструктуры и Транскаспийского международного транспортного маршрута.

— Для корейских компаний ценность Казахстана заключается в сочетании масштабов рынка, промышленного потенциала, ресурсов и географического положения, — сказал он.

По словам Тлеуберди, предстоящий саммит должен быть ориентирован на конкретную реализацию договоренностей, а не только на постановку общих целей.

— Таким образом, практическую ценность саммита следует оценивать по тому, что последует за ним. Мы хотели бы увидеть конкретные проекты, четко определенных партнеров, соответствующие механизмы финансирования и реалистичные сроки реализации, — подчеркнул он.

Министр также отметил, что двусторонние отношения имеют «человеческую основу, которая выходит далеко за рамки экономики». По его словам, именно она формирует доверие, на котором строятся долгосрочные отношения между двумя странами.

— Корейцы живут в Казахстане уже почти девять десятилетий и внесли значительный вклад в развитие науки, культуры, бизнеса и общественной жизни страны. В следующем году исполнится 90 лет со дня переселения корейцев в Центральную Азию в 1937 году. Наследие корейского борца за независимость Хон Бом До (1868-1943), который провел последние годы жизни в Казахстане, остается «мощным символом», связывающим два народа, — заявил министр.

Тлеуберди также связывают с Южной Кореей личные обстоятельства. Он учился в Университете Ёнсе в Сеуле, а в 1990-е годы, будучи молодым казахстанским дипломатом, работал в посольстве Казахстана в Сеуле.

— Мне также глубоко приятно видеть, каких успехов достигли отношения между Казахстаном и Кореей с первых лет установления наших дипломатических связей, — сказал он.

Южная Корея и Казахстан установили дипломатические отношения в 1992 году, а в 2009 году повысили их статус до стратегического партнерства.