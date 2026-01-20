РУ
    Преамбула Конституции РК будет переписана с акцентом на национальные ценности

    В тексте Конституции выявлены отдельные неточности и ошибки. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе V заседания Национального курултая, передает Kazinform.

    Токаев озвучил ключевые изменения в Конституцию Казахстана
    Фото: Акорда

     — Также было установлено, что в тексте нашей Конституции имеются отдельные ошибки. В свое время были допущены терминологические и стилистические недочеты. В рамках конституционной реформы мы должны устранить и эти пробелы. К данной работе будут привлечены не только юристы, но и квалифицированные специалисты в области языка. Еще один важный вопрос. Мы должны заново написать преамбулу Основного закона таким образом, чтобы она четко отражала наши национальные ценности и сохраняла актуальность вне зависимости от времени. В ней должно быть ясно показано, что история цивилизации и государственности на казахской земле уходит в глубокую древность. Тем самым мы должны продемонстрировать, что Казахстан является наследником великих государств Великой степи. Кроме того, в Конституцию необходимо включить принцип: «Мы все стремимся к Справедливому Казахстану как к высшей цели и обязательно ее достигнем», — заявил Президент.

    С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.

