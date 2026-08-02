Тысячи мигрантов, десятки погибших: в испанской Сеуте сообщили о новой обстановке

В районе испанского анклава Сеута на границе с Марокко постепенно восстанавливается порядок после массового миграционного кризиса, сопровождавшегося беспорядками, задержаниями и многочисленными жертвами, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом сообщили представители местных властей.

— Прилагаются интенсивные усилия по очистке территории от мусора, восстанавливается порядок, движение транспорта, — сообщили новостному порталу Hespress на пограничном переходе «Баб-Себта», ведущем в Сеуту. С прилегающих улиц убираются остовы машин, сожженных мигрантами во время недавних столкновений с полицейскими, произошедшими в ночь с четверга на пятницу. К погранпереходу начали подъезжать мини-автобусы, которые отвозят вышедших из Сеуты незаконных мигрантов к ближайшему марокканскому городу Фнидек. На участке трассы между Сеутой и Фнидеком возобновлено нормальное движение транспорта в обоих направлениях.

Вместе с тем, как на самом погранпереходе, так и в прилегающих к нему районах остаются усиленные наряды полиции, которые контролируют процесс возвращения на марокканскую территорию людей, ранее проникших в автономный город.

По данным источника портала в марокканских службах безопасности, за минувшие дни во время столкновений с полицией у погранперехода «Баб-Себта» и во Фнидеке было арестовано около 70 человек. В настоящее время они «находятся под стражей для дальнейшего расследования их причастности к провокациям и участию в беспорядках». Источник пояснил, что задержанным предъявлены «серьезные обвинения, включая покушение на убийство, поджоги, вандализм в отношении государственной и частной собственности».

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что Испания направит военных в Сеуту из-за наплыва мигрантов. Также стало известно, что больше половины из примерно 50 тыс. нелегальных мигрантов, незаконно перебравшихся в испанскую Сеуту вернулись в Марокко.

Кроме того, тела 14 погибших у Сеуты мигрантов доставили в больницу Марокко. Ранее сообщалось, что в Сеуте после наплыва мигрантов Испания начала укреплять волнолом.