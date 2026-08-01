После наплыва мигрантов Испания начала укреплять волнолом в Сеуте

Испания приступила к установке заграждения на волноломе Тарахаль в автономном городе Сеута после массового наплыва мигрантов из Марокко, передает агентство Kazinform со ссылкой на Белта .

Как сообщает испанская ежедневная общественно-политическая газета El País, основным элементом конструкции станет надувное заграждение длиной 500 метров. Его надводная часть будет возвышаться над поверхностью воды на 30-70 сантиметров, а подводная — уходить на глубину до одного метра. Кроме того, предусмотрена установка линии буев, предоставленных Военно-морскими силами Испании.

По данным СМИ, 30 июля тысячи мигрантов вплавь и пешком, обходя волнолом, проникли в Сеуту из Марокко.

По информации городских властей, в город прибыли около 60 тысяч мигрантов, тогда как МВД Испании сообщало о 50 тысячах человек.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что Испания направит военных в Сеуту из-за наплыва мигрантов.

Также стало известно, что больше половины из примерно 50 тыс. нелегальных мигрантов, незаконно перебравшихся в испанскую Сеуту вернулись в Марокко.

Кроме того, тела 14 погибших у Сеуты мигрантов доставили в больницу Марокко.