Свыше половины перебравшихся в испанскую Сеуту мигрантов вернулись в Марокко

Более половины из примерно 50 тыс. нелегальных мигрантов, незаконно перебравшихся в испанскую Сеуту вернулись в Марокко, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Министерство внутренних дел Испании оценивает, что с утра до 13:30 более 25 тыс. мигрантов покинули Сеуту и вернулись в Марокко.

Тысячи нелегальных мигрантов, большинство из которых составляют молодые мужчины, после того как осознали отсутствие перспектив получить легальный статус в Испании, провели ночь под открытым небом в Сеуте, а в пятницу начали возвращаться в Марокко.

В то же время небольшие группы нелегальных мигрантов продолжают перебираться в Сеуту, преодолевая волнолом, окружающий побережье Фнидека, либо вплавь, не встречая сопротивления со стороны марокканских сил безопасности.

Полиция пытается разогнать молодых людей, собравшихся на холмах непосредственно у границы, с помощью слезоточивого газа и водометов.

Из-за бросания камней и поджогов автомобилей в течение ночи приграничный район был закрыт для движения и по-прежнему остается перекрытым.

Ранее власти Сеуты призвали Мадрид объявить режим ЧП и принять меры для урегулирования миграционного кризиса в анклаве, куда проникли 2000 нелегальных мигрантов за две недели.

По данным местного руководства, сейчас на морском направлении фиксируется около 300 пересечений границы в день, и эта цифра продолжает расти. За последние двенадцать месяцев более 60 человек погибли, пытаясь совершить эту переправу.