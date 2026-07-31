Испания направит военных в Сеуту из-за наплыва мигрантов

Власти Сеуты призвали Мадрид объявить режим ЧП и принять меры для урегулирования миграционного кризиса в анклаве, куда проникли 2000 нелегальных мигрантов за две недели, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Испанские власти заявили в четверг, что разместят войска в своем североафриканском анклаве Сеута для усиления безопасности, так как ежедневно туда устремлеются сотни мигрантов, а местные погранслужбы не справляются с этим потоком.

По данным местного руководства, сейчас на морском направлении фиксируется около 300 пересечений границы в день, и эта цифра продолжает расти. За последние двенадцать месяцев более 60 человек погибли, пытаясь совершить эту переправу.

Поскольку число прибывающих увеличивается, президент Сеуты Хуан Хесус Вивас призвал испанское правительство объявить чрезвычайное положение в стране и взять на себя управление ситуацией в автономном городе. Он также потребовал выделить дополнительные ресурсы и финансирование, заявив, что местные службы испытывают серьезную нагрузку.

Изначально Министерство внутренних дел исключило такую ​​возможность, аргументируя это тем, что испанские нормы гражданской защиты не относят миграционные потоки к числу рисков, подпадающих под действие Национальной системы гражданской защиты.

Издание отмечает, что ранее в тот же день Испания и Марокко, откуда идет поток мигрантов, достигли соглашения. Оно позволяет в срочном порядке отправлять обратно в Марокко тех, кто незаконно пересек испанскую границу, доплыв до Сеуты, в последние дни.

Всего за две последние неделе таковых было до 2000 человек. Большинство прибывающих — молодые мужчины, но есть немногочисленные женщины и дети.

Ранее сообщалось о том, что США создадут собственную авиакомпанию для депортации нелегальных мигрантов.