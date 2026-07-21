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    США создадут собственную авиакомпанию для депортации нелегальных мигрантов

    Министерство внутренней безопасности США планирует создать государственную авиагруппу для депортации нелегальных мигрантов, добровольного возвращения иностранцев на родину, медицинской эвакуации и выполнения экстренных миссий, передает Kazinform.

    США создадут собственную авиакомпанию для депортации нелегальных мигрантов
    Фото: Pexels

    Как сообщает Bloomberg, ведомство уже ищет подрядчика, который возьмет на себя управление авиапарком, предоставит экипажи, техническое обслуживание, медицинский персонал и обеспечит круглосуточную работу.

    Согласно требованиям, авиагруппа должна включать семь самолетов Boeing 737-700 или аналогичных моделей, а также два дальнемагистральных бизнес-джета Gulfstream G650ER/C-37B.

    В настоящее время Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) преимущественно использует чартерные рейсы частных авиакомпаний. Новая структура позволит выполнять полеты как внутри страны, так и за ее пределами без привлечения сторонних перевозчиков.

    В Министерстве внутренней безопасности ранее заявляли, что собственный авиапарк поможет ускорить процедуру депортации и позволит экономить федеральному бюджету до 279 млн долларов в год.

    По информации источника, американские власти также рассматривают различные варианты размещения авиагруппы — от одной основной базы до сети аэропортов по модели крупных коммерческих авиакомпаний.

    Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал закон о финансировании иммиграционных служб Министерства внутренней безопасности США в размере 70 млрд долларов.

    Авиация Мигранты Мировые новости США
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор