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    После многомесячного спора Трамп подписал закон о финансировании иммиграционных служб США

    Дональд Трамп подписал закон о финансировании иммиграционных служб Министерства внутренней безопасности США в размере 70 млрд долларов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News.

    После многомесячного спора Трамп подписал закон о финансировании иммиграционных служб США
    Фото: abc11.com

    Палата представителей одобрила законопроект 214 голосами против 212 после того, как Сенат принял его в конце прошлой недели. Пакет предусматривает финансирование Иммиграционной и таможенной службы (ICE), а также некоторых подразделений Таможенно-пограничной службы до конца срока полномочий Дональда Трампа. Демократы в течение нескольких месяцев отказывались финансировать эти ведомства без проведения реформ.

    Противостояние по вопросу финансирования иммиграционной службы началось в январе после двух случаев смертельной стрельбы, произошедших с участием федеральных агентов в Миннеаполисе, что побудило демократов выступить за ограничение полномочий иммиграционных агентств.

    Ранее сообщалось о выводе около 700 сотрудников Иммиграционной и таможенной службы (ICE) из Миннеаполиса.

    В мире Миграция Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор