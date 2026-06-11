После многомесячного спора Трамп подписал закон о финансировании иммиграционных служб США

Дональд Трамп подписал закон о финансировании иммиграционных служб Министерства внутренней безопасности США в размере 70 млрд долларов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News.

Палата представителей одобрила законопроект 214 голосами против 212 после того, как Сенат принял его в конце прошлой недели. Пакет предусматривает финансирование Иммиграционной и таможенной службы (ICE), а также некоторых подразделений Таможенно-пограничной службы до конца срока полномочий Дональда Трампа. Демократы в течение нескольких месяцев отказывались финансировать эти ведомства без проведения реформ.

Противостояние по вопросу финансирования иммиграционной службы началось в январе после двух случаев смертельной стрельбы, произошедших с участием федеральных агентов в Миннеаполисе, что побудило демократов выступить за ограничение полномочий иммиграционных агентств.

Ранее сообщалось о выводе около 700 сотрудников Иммиграционной и таможенной службы (ICE) из Миннеаполиса.