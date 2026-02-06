Около 700 иммиграционных агентов выведут из Миннеаполиса США

Издание пишет, что демократы угрожают новым «шатдауном», если принципы работы ICE не будут пересмотрены

Информацию о том, что агентов ICE выведут, подтвердил и президент США Дональд Трамп, который ранее признал, что агентам следовало действовать «помягче».

В штате Миннесота останутся около двух тысяч агентов этого ведомства.

— В столице штата сохраняется напряженная обстановка, пока что полицейские проверки там продолжаются. Многие жители города предупреждают мигрантов о таких рейдах гудками, шумом и криками. Активисты требуют полного вывода ICE из Миннеаполиса и Миннесоты. Из-за действий агентов правительству США грозит новый «шатдаун»: демократы отказываются подписать бюджет силовых ведомств, пока принципы деятельности Иммиграционной полиции не будут кардинальным образом пересмотрены, — говорится в сообщении.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила, что все федеральные иммиграционные агенты, работающие в штате Миннесота, в ближайшее время получат нательные видеокамеры.