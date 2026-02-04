Иммиграционным агентам в США выдадут нательные камеры

Издание пишет, что это решение министерство приняло после двух случаев стрельбы со смертельным исходом во время иммиграционных операций ведомства в Миннесоте.

Напомним, в начале января сотрудник иммиграционной службы США застрелил женщину в Миннеаполисе, штат Миннесота, которая, как утверждают американские власти, пыталась наехать на сотрудника на своем автомобиле. Убитая — 37-летняя Рене Гуд, гражданка США и местная жительница.

Сенаторы Лиза Мурковски от штата Аляска и Том Тиллис от штата Северная Каролина выступили против своей Республиканской партии, призвав Ноэм либо уйти в отставку, либо быть уволенной президентом Дональдом Трампом.

Они присоединились к нескольким демократам в Сенате, которые потребовали привлечь к ответственности виновных в убийстве Алекса Претти и Рене Николь Гуд во время иммиграционных операций Министерства внутренней безопасности в Миннеаполисе, штат Миннесота.

— Мы снабдим нательными камерами всех сотрудников на местах в Миннеаполисе, решение вступает в силу немедленно, — написала в понедельник в сети X министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Тем временем судмедэксперт округа Хеннепин официально заключил, что смерть Алекса Претти 24 января наступила в результате действий другого лица.

— При этом термин homicide не означает, что эти действия автоматически считаются преступными. Судмедэксперт констатировал, что смерть Претти наступила от нескольких пуль, выпущенных одним из сотрудников правоохранительных органов. Претти, согласно отчету судмедэксперта, умер в больнице, иных подробностей в отчете не содержится, — пишет издание.

Таможенно-пограничная служба США заявила, что у двоих из ее сотрудников, причастных к смерти Претти, были нательные камеры. Они оба отстранены от работы.

Министерство юстиции США начало предварительное расследование правомерности действий пограничников в случае с Претти.

Министр Кристи Ноэм написала в X, что позже, после утверждения финансирования, камерами планируют оснастить сотрудников иммиграционных служб по всей стране.

Нательные камеры — одно из изменений в методах работы иммиграционных органов, которых требуют представители Демократической партии. Они отказываются голосовать за очередной федеральный бюджет, пока в планы расходов не будут включены ассигнования на эту реформу, и из‑за этого в США уже третий день продолжается частичный шатдаун федеральной власти, отмечает BBC.

Издание добавило, что сейчас Служба иммиграционного и таможенного контроля (Immigration and Customs Enforcement, ICE) получает больше денег, чем любая другая правоохранительная служба США. В прошлом году Конгресс утвердил ассигнования на нее в размере 80 млрд долларов.

Президент Дональд Трамп прокомментировал заявление Кристи Ноэм.