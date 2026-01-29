Сенаторы США требуют отставки главы МВД после стрельбы в Миннесоте

Сенаторы Лиза Мурковски от штата Аляска и Том Тиллис от штата Северная Каролина выступили против своей Республиканской партии, призвав Ноэм либо уйти в отставку, либо быть уволенной президентом Дональдом Трампом.

Они присоединились к нескольким демократам в Сенате, которые потребовали привлечь к ответственности виновных в убийстве Алекса Претти и Рене Николь Гуд во время иммиграционных операций Министерства внутренней безопасности в Миннеаполисе, штат Миннесота. Это произошло на фоне угроз демократов в Сенате отклонить законопроект о финансировании Министерства внутренней безопасности США.

Ранее сообщалось, что высокопоставленный сотрудник иммиграционной службы США Грегори Бовино может уйти в отставку.