Тела 14 погибших у Сеуты мигрантов доставили в больницу Марокко

Тела 14 человек, погибших при попытке проникнуть на территорию автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря, доставлены в морг больницы Тетуана на севере Марокко, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщили в судебно-медицинском отделе марокканского города.

— На настоящий момент в судебно-медицинский отдел доставлено 14 тел мигрантов, погибших близ Сеуты, из них половина до сих пор не опознана, — информировали в больнице Тетуана.

Как уточняет новостной портал Hespress, одна из 14 жертв — это гражданка Йемена. Тела двух погибших уже переданы родственникам после проведения необходимых судебных и административных процедур.

Ранее сообщалось, свыше половины перебравшихся в испанскую Сеуту мигрантов вернулись в Марокко. Но нелегальные мигранты продолжают перебираться в Сеуту, преодолевая волнолом, окружающий побережье Фнидека, либо вплавь, не встречая сопротивления со стороны марокканских сил безопасности.

На фоне миграционного кризиса Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией.















