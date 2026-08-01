Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией

Италия приостанавливает Шенген с Испанией, закрыты морские и воздушные границы, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Министерство внутренних дел Италии распорядилось о закрытии морских и воздушных границ с Испанией, приостановив таким образом действие Шенгенского соглашения о свободном передвижении людей.

Это решение было фактически анонсировано еще в четверг вечером, после прибытия в Сеуту тысяч мигрантов, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, вице-премьерами Антонио Таяни и Маттео Сальвини.

Решение было принято на совещании, прошедшем в пятницу утром в министерстве внутренних дел под председательством министра Маттео Пьянтедози**, ** на основании докладов Комитета по анализу миграции и безопасности границ.

Также принято решение усиления контроля на сухопутной границе между Францией и Италией.

Франция решила усилить контроль на сухопутной границе с Испанией, объявил президент Эммануэль Макрон, предложив поддержку испанским властям в управлении чрезвычайной ситуацией в анклаве на североафриканском побережье.

Напомним, более половины из примерно 50 тыс. нелегальных мигрантов, незаконно перебравшихся в испанскую Сеуту вернулись в Марокко.

В то же время небольшие группы нелегальных мигрантов продолжают перебираться в Сеуту, преодолевая волнолом, окружающий побережье Фнидека, либо вплавь, не встречая сопротивления со стороны марокканских сил безопасности.