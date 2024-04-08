Telegram-канал оперативного штаба запустили в Атырауской области, передает агентство Kazinform.

- Вниманию жителей Атырауской области! Для получения оперативной и достоверной информации по всем мероприятиям, проводимым в регионе в рамках подготовке к предстоящему паводку запущен Telegram-канал Оперативного штаба Атырауской области, - говорится в сообщении.

Информация дублируется и на странице штаба в Instagram.

Как сообщалось, большая вода придет в Атыраускую область с территории России через 15-20 дней.

4 апреля в Жылыойском районе было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы паводков. Занятия в школах перевели на онлайн-режим. В город Кульсары начала поступать паводковая вода 5 апреля. В регионе воды реки Жем размыли дорогу в направлении «Кульсары-Мукыр».

5 апреля сообщалось, что в городе подтопило 2500 частных жилых домов и административных зданий. Жителей переселяют в более безопасное место.

Ночью пресс-служба МЧС сообщила об эвакуации 26 467 жителей, в том числе 5976 детей. По данным акимата на 7 апреля, в Кульсары подтоплено 2810 жилых домов и объектов инфраструктуры. В регионе начали взрывать искусственные плотины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 6 апреля провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены.

Глава государства в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.

6 апреля режим ЧС объявили в Атырауской области.