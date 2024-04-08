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    23:47, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Telegram-канал оперативного штаба запустили в Атырауской области

    паводки
    Фото: ДЧС Атырауской области

    Telegram-канал оперативного штаба запустили в Атырауской области, передает агентство Kazinform.

    - Вниманию жителей Атырауской области! Для получения оперативной и достоверной информации по всем мероприятиям, проводимым в регионе в рамках подготовке к предстоящему паводку запущен Telegram-канал Оперативного штаба Атырауской области, - говорится в сообщении.

    Информация дублируется и на странице штаба в Instagram.

    Как сообщалось, большая вода придет в Атыраускую область с территории России через 15-20 дней.

    4 апреля в Жылыойском районе было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы паводков. Занятия в школах перевели на онлайн-режим. В город Кульсары начала поступать паводковая вода 5 апреля. В регионе воды реки Жем размыли дорогу в направлении «Кульсары-Мукыр».

    5 апреля сообщалось, что в городе подтопило 2500 частных жилых домов и административных зданий. Жителей переселяют в более безопасное место.

    Ночью  пресс-служба МЧС сообщила об эвакуации 26 467 жителей, в том числе 5976 детей. По данным акимата на 7 апреля, в Кульсары подтоплено 2810 жилых домов и объектов инфраструктуры. В регионе начали взрывать искусственные плотины.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 6 апреля провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены.

    Глава государства в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.

    6 апреля режим ЧС объявили в Атырауской области.

    Теги:
    Атырауская область ДЧС МЧС Регионы Казахстана Регионы Общество Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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