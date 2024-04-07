Искусственные плотины начали взрывать в Атырауской области

Начались работы по подрыву искусственных плотин для поворота русла реки Улы Жем, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Атырауской области.

- Актуальным является вопрос снижения талых вод, чтобы река Улы Жем не угрожала населенным пунктам. Для этого начались работы по повороту русла воды путем подрыва искусственных плотин, расположенных вдоль Жема, - сообщили в акимате.

По информации ведомства, расчищается устье реки Жем. В свое время здесь частные крестьянские хозяйства строили искусственные плотины, чтобы собирать воду для своих нужд, перекрывая стоки. Это стало большим препятствием для нормального протока воды в районе города.

- Поэтому путем подрыва плотин открываем забившиеся русла, с использованием тротила. В результате обеспечивается беспрепятственное течение реки, - пояснили в акимате.

Ночью 7 апреля пресс-служба МЧС сообщила об эвакуации 26 467 жителей Кульсары, в том числе 5976 детей. По данным акимата на 7 апреля, в городе подтоплено 2810 жилых домов и объектов инфраструктуры.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 6 апреля провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены.