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    09:48, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Искусственные плотины начали взрывать в Атырауской области

    Искусственные плотины начали взрывать в Атырауской области
    Фото: скрин с видео

    Начались работы по подрыву искусственных плотин для поворота русла реки Улы Жем, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Атырауской области.

    - Актуальным является вопрос снижения талых вод, чтобы река Улы Жем не угрожала населенным пунктам. Для этого начались работы по повороту русла воды путем подрыва искусственных плотин, расположенных вдоль Жема, - сообщили в акимате.

    По информации ведомства, расчищается устье реки Жем. В свое время здесь частные крестьянские хозяйства строили искусственные плотины, чтобы собирать воду для своих нужд, перекрывая стоки. Это стало большим препятствием для нормального протока воды в районе города.

    - Поэтому путем подрыва плотин открываем забившиеся русла, с использованием тротила. В результате обеспечивается беспрепятственное течение реки, - пояснили в акимате.

    Ночью 7 апреля пресс-служба МЧС сообщила об эвакуации 26 467 жителей Кульсары, в том числе 5976 детей. По данным акимата на 7 апреля, в городе подтоплено 2810 жилых домов и объектов инфраструктуры.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 6 апреля провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Наводнение Происшествия, ЧС Режим ЧС Видео Реки Происшествия Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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