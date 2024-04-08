Большую воду ожидают в Атырауской области через 15-20 дней

Большая вода придет в Атыраускую область с территории России через 15-20 дней. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Подтоплены 2810 домов в городе Кульсары (Атырауская область). Из зон ЧС эвакуировано 29 тысяч человек, из них более семи тысяч детей. Вчера и сегодня мы посетили подтопленные населенные пункты. Вверх по течению реки Жем до границы Актюбинской области сегодня наблюдается понижение уровня воды. За последние сутки снижение общего уровня воды произошло на шесть сантиметров, но мы прогнозируем, что вода будет поступать в пределы Кульсары еще в течение трех-четырех дней в связи с ее большим объемом вверх по течению, — сказал Канат Бозумбаев.

Кроме того, по его словам, в связи с прогнозируемым подъемом уровня реки Жайык в Атырауской области выше критических отметок из-за притока из реки Илек Актюбинской области и повышенных сбросов из Ириклинского водохранилища РФ в регионе все еще будут сохраняться угрозы подтопления именно по реке Жайык.

— Это большие риски. Мной было дано поручение акимату области совместно с заинтересованными государственными ведомствами в двухдневный срок завершить прогноз паводка по реке Жайык. Мы предполагаем значительное повышение уровней в реке Жайык Атырауской области в границах города Атырау через 15-20 дней, так как срок рассчитывается от прихода воды от границы с РФ, он составляет 20-25 дней, но это все зависит от объема воды и погодных условий., — пояснил Канат Бозумбаев.

Акимат на основе прогноза разрабатывает конкретный план по возведению защитных дамб и сооружений, обводящих и вбросных каналов вокруг горда Атырау и близлежащих районах.

— В связи с этим акимом Атырауской области сегодня был объявлен режим ЧС. Пользуясь случаем, хочу обратиться к населению города Атырау, нет никаких причин для паники. Я знаю, что некоторая часть населения начала билеты скупать, топливом заправлять машины, — добавил Канат Бозумбаев.

Вице-премьер заверил, что в ближайшие 10-15 дней никаких причин для переживаний по поводу реки Жайык в Атырау нет.

— Режим ЧС объявлен только для того, чтобы быстро и четко подготовится к большой воде, которая будет через 15-20 дней в Атырауской области. Это паводок, который придет с территории Российской Федерации, притоков из Казахстана с территории ЗКО. Акимат разрабатывает план и завтра должен его предоставить, мы его будем рассматривать на республиканском штабе, — добавил Канат Бозумбаев.

Как сообщалось, режим ЧС объявили в Атырауской области.