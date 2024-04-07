РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:16, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    В Атырауской области объявлен режим чрезвычайной ситуации

    атырау паводок
    Фото: Правительство РК

    В Атырауской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, передает агентство Kazinform.

    - Решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера подписал аким Атырауской области Серик Шапкенов сегодня, 7 апреля 2024 года, - сообщил Оперативный штаб Атырауской области.

    Ранее сообщалось, что Атырау готовится к большой воде.

    4 апреля в Жылыойском районе было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы паводков. Занятия в школах перевели на онлайн-режим.

    В город Кульсары начала поступать паводковая вода 5 апреля. В регионе воды реки Жем размыли дорогу в направлении «Кульсары-Мукыр».

    5 апреля сообщалось, что в городе подтопило 2500 частных жилых домов и административных зданий. Жителей переселяют в более безопасное место.

    По данным МЧС на утро 6 апреля, из города эвакуировали около пяти тысяч человек. Все они размещены в шести временных эвакопунктах.

    Ночью 7 апреля пресс-служба МЧС сообщила об эвакуации 26 467 жителей, в том числе 5976 детей. По данным акимата на 7 апреля, в Кульсары подтоплено 2810 жилых домов и объектов инфраструктуры. В регионе начали взрывать искусственные плотины. 7 апреля паводковую ситуацию в Кульсары проверил Премьер-министр РК Оджас Бектенов.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 6 апреля провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены.

    Глава государства в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Наводнение Происшествия, ЧС Регионы Акимат Режим ЧС Видео Происшествия Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!