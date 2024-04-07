Олжас Бектенов проверил паводковую ситуацию в Кульсары

Премьер-министр РК Олжас Бектенов проверил текущую паводковую ситуацию в Атырауской области. Совершен облет территории, осмотрен ход берегоукрепительных работ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Олжас Бектенов поговорил с жителями города Кульсары и ответил на вопросы жителей по усилению принимаемых мер.

Во время облета осмотрено состояние рек Жайык и Жем, где отмечается половодье.

Режим ЧС природного характера местного масштаба сохраняется в Жылыойском и Кызылкогинском районах.

Фото: Правительство РК

На сегодня в Кызылкогинском районе сняты угрозы в селах Миялы, Аккора, Жангельдино, Жаскайрат и Коздикара.

По причине поднятия уровня реки Жем со стороны Уилского района Актюбинской области произошло подтопление города Кульсары Жылыойского района.

Эвакуированы 28 551 человек.

В регионе для снижения притока воды совершено три подрыва дельты реки Жем, а также подрыв искусственных плотин, расположенных вдоль реки Жем.

Это позволило перенаправить русло реки и обеспечить беспрепятственное течение воды, увеличив пропускную способность течения в сторону Каспийского моря и снизив риски паводковых затоплений.

В свою очередь, жителями и волонтерами ведется работа по недопущению подтопления жилого сектора.

Фото: Правительство РК

4 апреля в Жылыойском районе было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы паводков. Занятия в школах перевели на онлайн-режим.

В город Кульсары начала поступать паводковая вода 5 апреля. В регионе воды реки Жем размыли дорогу в направлении «Кульсары-Мукыр».

5 апреля сообщалось, что в городе подтопило 2500 частных жилых домов и административных зданий. Жителей переселяют в более безопасное место.

По данным МЧС на утро 6 апреля, из города эвакуировали около пяти тысяч человек. Все они размещены в шести временных эвакопунктах.

Ночью 7 апреля пресс-служба МЧС сообщила об эвакуации 26 467 жителей, в том числе 5976 детей. По данным акимата на 7 апреля, в Кульсары подтоплено 2810 жилых домов и объектов инфраструктуры. В регионе начали взрывать искусственные плотины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 6 апреля провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены.

Глава государства в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.