РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:37, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    Таеквондист Нурали Махмут стал серебряным призером Азиатских игр-2025

    Таеквондист сборной Казахстана Нурали Махмут стал серебряным призером юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейне), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    п
    Фото: НОК

    В финале весовой категории до 63 килограммов таеквондист уступил Омадбеку Отабекову из Узбекистана.

    п
    Фото: НОК

    Противостояние завершилось победой соперника со счётом 2:1.

    п
    Фото: НОК

    Ранее Евгений Васенкин завоевал золотую медаль в весе до 55 килограммов, а Жанабек Шамуратов взял «серебро».

    Таеквондистка Айым Серикбаева тоже принесла Казахстану «золото».

    Также, Нодира Ахмедова завоевала историческую «бронзу» ЧМ по таеквондо. В последний раз Казахстан брал медаль чемпионата мира в женских соревнованиях в 2007 году. Тогда третьей стала Назгуль Тажигулова (до 51 кг).

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Таеквондо
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают