17:37, 26 Октябрь 2025 | GMT +5
Таеквондист Нурали Махмут стал серебряным призером Азиатских игр-2025
Таеквондист сборной Казахстана Нурали Махмут стал серебряным призером юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейне), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
В финале весовой категории до 63 килограммов таеквондист уступил Омадбеку Отабекову из Узбекистана.
Противостояние завершилось победой соперника со счётом 2:1.
Ранее Евгений Васенкин завоевал золотую медаль в весе до 55 килограммов, а Жанабек Шамуратов взял «серебро».
Таеквондистка Айым Серикбаева тоже принесла Казахстану «золото».
Также, Нодира Ахмедова завоевала историческую «бронзу» ЧМ по таеквондо. В последний раз Казахстан брал медаль чемпионата мира в женских соревнованиях в 2007 году. Тогда третьей стала Назгуль Тажигулова (до 51 кг).