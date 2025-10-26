Таеквондист Нурали Махмут стал серебряным призером Азиатских игр-2025

В финале весовой категории до 63 килограммов таеквондист уступил Омадбеку Отабекову из Узбекистана.

Фото: НОК

Противостояние завершилось победой соперника со счётом 2:1.

Фото: НОК

Ранее Евгений Васенкин завоевал золотую медаль в весе до 55 килограммов, а Жанабек Шамуратов взял «серебро».

Таеквондистка Айым Серикбаева тоже принесла Казахстану «золото».

Также, Нодира Ахмедова завоевала историческую «бронзу» ЧМ по таеквондо. В последний раз Казахстан брал медаль чемпионата мира в женских соревнованиях в 2007 году. Тогда третьей стала Назгуль Тажигулова (до 51 кг).