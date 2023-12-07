Свыше 98% жителей Кызылординской области имеют доступ к централизованному водоснабжению

98,1% населения Кызылординской области обеспечен централизованным питьевым водоснабжением. Об этом сообщил глава региона Нурлыбек Налибаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В следующем году будут реализованы четыре масштабных проекта на сумму 4 млрд тенге, выделяемых из республиканского бюджета. В результате в 2025 году в области будет полностью решен вопрос по обеспечению централизованным водоснабжением, — сказал он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Что касается природного газа, то к нему, как отметил аким, подключены все районные центры, четыре города — Арал, Кызылорда, Байконур, Казалинск — и 19 населенных пунктов.

— В этом году будут газифицированы еще 12 сельских населенных пунктов. Таким образом, к концу года показатель газоснабжения в регионе достигнет 75%. В следующем году начнется газификация еще 12 населенных пунктов на сумму 4 млрд тенге, выделяемых из республиканского бюджета. К концу 2024 года уровень газификации составит 78%, — добавил спикер.

Ранее Нурлыбек Налибаев рассказал о ремонте трассы «Кызылорда-Жезказган», поделился планами по выращиванию новых сортов риса, а также сообщил о начале строительства новой ТЭЦ в Кызылорде.