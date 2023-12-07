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    14:09, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Началось строительство новой ТЭЦ в Кызылорде

    ТЭЦ-3
    Фото: иллюстративное фото акимата Астаны

    В Кызылорде заложен фундамент новой ТЭЦ. Крупный проект реализуется в соответствии с поручением Главы государства активизировать работу по модернизации теплоэлектроцентралей в стране. Об этом сообщил аким области Нурлыбек Налибаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Впервые за годы независимости в нашем регионе стартовал масштабный проект по строительству на средства инвесторов современной теплоэлектростанции. Реализация проекта стоимостью 215 млрд тенге будет завершена в 2025 году. Это позволит исключить покупку электроэнергии извне и даже реализовывать часть произведенной на станции электроэнергии за пределы региона, — сказал аким во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Он отметил, что отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме. Более одной тысячи социальных объектов и свыше 780 многоэтажек в области подключены к системе отопления.

    — Вопрос обеспечения жильем также находит свое решение. В этом году в области ведется строительство 300 многоэтажных жилых домов на 4170 квартир. В текущем году были введены в эксплуатацию порядка 2500 квартир, что позволило обеспечить свыше 11 тысяч жителей региона, — добавил Нурлыбек Налибаев.

    Также, как заверил аким, поэтапно в течение следующих трех лет будет решаться вопрос обеспечения горячим водоснабжением города Кызылорда. Для реализации проекта предполагается выделить порядка 25 млрд тенге.

    Теги:
    Отопительный сезон Кызылординская область ТЭЦ Акимат Строительство
    Анеля Касымова
    Автор
    Анеля Касымова
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