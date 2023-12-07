Трасса Кызылорда–Актобе станет четырехполосной

На сегодня завершен ремонт 104 км из 216 км трассы «Кызылорда-Жезказган», пролегающих по территории Кызылординской области. Об этом сообщил глава региона Нурлыбек Налибаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В настоящее время по поручению Президента ведутся работы по реконструкции автомобильной трассы «Кызылорда-Жезказган», которая часто подвергалась общественной критике. Стоимость проекта 108,5 млрд тенге. На сегодня завершен ремонт 104 км из 216 км, пролегающих по территории Кызылординской области, — сказал он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Также спикер добавил, что в течение следующих трех лет будут решены проблемы по расширению до четырех полос участка «Кызылорда — Актобе» международного коридора «Западная Европа — Западный Китай».

В целом по области на ремонт 671 км дорог в этом году из республиканского и областного бюджетов направлено 38,5 млрд тенге. В результате доля дорог, находящихся в хорошем состоянии достигла 87,5%.