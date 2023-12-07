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    14:25, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Трасса Кызылорда–Актобе станет четырехполосной

    дороги
    Фото: иллюстративное фото акимата Карагандинской области

    На сегодня завершен ремонт 104 км из 216 км трассы «Кызылорда-Жезказган», пролегающих по территории Кызылординской области. Об этом сообщил глава региона Нурлыбек Налибаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В настоящее время по поручению Президента ведутся работы по реконструкции автомобильной трассы «Кызылорда-Жезказган», которая часто подвергалась общественной критике. Стоимость проекта 108,5 млрд тенге. На сегодня завершен ремонт 104 км из 216 км, пролегающих по территории Кызылординской области, — сказал он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Также спикер добавил, что в течение следующих трех лет будут решены проблемы по расширению до четырех полос участка «Кызылорда — Актобе» международного коридора «Западная Европа — Западный Китай».

    В целом по области на ремонт 671 км дорог в этом году из республиканского и областного бюджетов направлено 38,5 млрд тенге. В результате доля дорог, находящихся в хорошем состоянии достигла 87,5%.

    — В 2024 году планируем довести этот показатель до 92%, — заверил аким.

    Теги:
    Дороги Регионы Трассы Кызылординская область Ремонт дорог
    Анеля Касымова
    Автор
    Анеля Касымова
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