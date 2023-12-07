Новые сорта риса планируют выращивать в Кызылординской области

В Кызылординской области планируется внедрение в производство новых сортов риса с высокой урожайностью и коротким вегетационным периодом. Об этом сообщил глава региона Нурлыбек Налибаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сейчас ученые тестируют несколько новых сортов. В результате сорта пилотного проекта дали на 10 центнеров больше урожая и взошли на 10-15 дней раньше. Если в следующем году положительные показатели сохранятся, то с 2025 года будут в производство будут введены новые сорта, — сказал аким во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, для выведения новых сортов риса и других культур и повышения качества продукции в регионе большое внимание уделяется деятельности Казахского научно-исследовательского института рисоводства имени Ибрая Жакаева. Недавно было подписано соглашение о сотрудничестве с Академией сельскохозяйственных наук РК в области научного и инновационного развития агропромышленного комплекса Приаралья.

Он отметил, что сельское хозяйство — основная отрасль экономики региона. По итогам посевной кампании было собрано 56,5 центнеров продукции с гектара, или в общем — 503 тысячи тонн риса. Таким образом, несмотря на нехватку воды сохранился прошлогодний уровень по урожайности риса. Объем инвестиций в эту отрасль по сравнению с прошлым годом увеличился на 36,6%.

Аким подчеркнул, что в дальнейшем будет продолжена диверсификация посевных площадей. В частности, площадь масличных культур увеличится на 13%, площади кормовых — на 8%, картофеля, овощей, бахчевых — на 0,5%, посевов других зерновых культур — на 21%.

По словам Нурлыбека Налибаева, растет экспортный потенциал сельскохозяйственной отрасли области, расширяется рынок сбыта. За последние два года экспортировано сельхозпродукции на сумму 84 млн долларов США. 96% экспортируемой продукции — это переработанная продукция.