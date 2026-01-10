РУ
    Свыше 60 компаний наказали за незаконную продажу квартир в строящихся ЖК в Астане

    В Астане на системной и постоянной основе проводится работа по обеспечению законности в сфере долевого жилищного строительства, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города.

    Фото: freepik.com

    Особое внимание уделяется строгому соблюдению застройщиками требований Закона «О долевом участии в жилищном строительстве», направленного на защиту прав и законных интересов граждан.

    С начала 2025 года по результатам надзорных мероприятий выявлены многочисленные факты незаконной реализации квартир в строящихся жилых комплексах. За допущенные нарушения к административной ответственности привлечена 61 строительная компания. Общая сумма наложенных штрафов составила 49 млн тенге.

    Наряду с применением мер административного воздействия прокуратурой инициировано уголовное преследование лиц, организовавших мошеннические схемы по незаконному привлечению денежных средств дольщиков.

    По итогам расследований к уголовной ответственности привлечены 5 лиц, конфисковано имущество.

    Важным направлением надзорной деятельности остаётся восстановление нарушенных прав граждан. Судами удовлетворены 10 исков прокуратуры, поданных в интересах более 900 дольщиков. По решениям судов в их пользу взыскано свыше 11 млрд тенге, а также возвращены 4 земельных участка.

    Прокуратура города Астаны призывает граждан проявлять повышенную бдительность при приобретении жилья на стадии строительства.

    — Напоминаем, что в соответствии с Законом «О долевом участии в жилищном строительстве» запрещены любые формы предварительных соглашений при продаже строящегося жилья, включая договоры бронирования, инвестирования, а также предварительные договоры купли-продажи. Обращаем внимание, что сделки по приобретению недвижимости в рамках долевого строительства подлежат осуществлению исключительно в безналичной форме. Работа по обеспечению законности в сфере долевого жилищного строительства будет продолжена и находится на постоянном контроле органов прокуратуры, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

    Напомним, что в Астане начато расследование по факту незаконного завладения 170 квартирами, предназначенными для социально уязвимых слоёв населения, на общую сумму более 2,3 млрд тенге.

    Квартиры Долевое строительство Астана Жилье Прокуратура Строительство
