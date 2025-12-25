Незаконное завладение 170 квартирами для уязвимых слоев населения расследуют в Астане
Начато расследование по факту незаконного завладения 170 квартирами, предназначенными для социально уязвимых слоёв населения, на общую сумму более 2,3 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.
Агентством по финансовому мониторингу совместно с подразделениями внутренней безопасности Судебной администрации при координации Генеральной прокуратуры начато расследование по факту незаконного завладения квартирами, предназначенными для уязвимых слоев населения, включая многодетных семей, сирот и лиц с инвалидностью.
В 2014–2016 годах Байжуманов А., возглавляя жилищно-строительный кооператив «Төленді», организовал масштабную схему хищения денежных средств пайщиков, за что был осужден к восьми годам лишения свободы. В последующем завершение строительства домов обеспечено акиматом города Астаны, при этом часть жилых помещений предназначалась для социально уязвимых слоев населения.
— После освобождения из мест лишения свободы Байжуманов А. разработал новую противоправную схему. Она заключалась в незаконном завладении квартирами с использованием поддельных документов, оформленных «задним числом», — говорится в сообщении.
В результате более 80 «псевдодольщиков» признаны потерпевшими и незаконно получили право на 170 объектов недвижимости от уполномоченной организации. После безвозмездного получения квартир Байжуманов и его соучастники планировали их последующую реализацию третьим лицам.
Таким образом, предотвращена попытка незаконного присвоения квартир на общую сумму более 2,3 млрд тенге. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что экс-главу центра государственно-частного партнерства ВКО осудили за хищение бюджета.