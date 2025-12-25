Незаконное завладение 170 квартирами для уязвимых слоев населения расследуют в Астане

Агентством по финансовому мониторингу совместно с подразделениями внутренней безопасности Судебной администрации при координации Генеральной прокуратуры начато расследование по факту незаконного завладения квартирами, предназначенными для уязвимых слоев населения, включая многодетных семей, сирот и лиц с инвалидностью.

В 2014–2016 годах Байжуманов А., возглавляя жилищно-строительный кооператив «Төленді», организовал масштабную схему хищения денежных средств пайщиков, за что был осужден к восьми годам лишения свободы. В последующем завершение строительства домов обеспечено акиматом города Астаны, при этом часть жилых помещений предназначалась для социально уязвимых слоев населения.

— После освобождения из мест лишения свободы Байжуманов А. разработал новую противоправную схему. Она заключалась в незаконном завладении квартирами с использованием поддельных документов, оформленных «задним числом», — говорится в сообщении.

В результате более 80 «псевдодольщиков» признаны потерпевшими и незаконно получили право на 170 объектов недвижимости от уполномоченной организации. После безвозмездного получения квартир Байжуманов и его соучастники планировали их последующую реализацию третьим лицам.

Таким образом, предотвращена попытка незаконного присвоения квартир на общую сумму более 2,3 млрд тенге. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

