РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:18, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Экс-главу центра государственно-частного партнерства ВКО осудили за хищение бюджета

    В Усть-Каменогорске вынесен обвинительный приговор по фактам хищения бюджетных средств, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

    Экс-главу центра государственно-частного партнерства ВКО осудили за хищение бюджета
    Кадр из видео

    Обвинительный приговор вынесен в отношении бывшего руководителя АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» Батырбаева Д. Б. и других лиц по фактам хищения бюджетных средств, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов. 

    В 2019 году был запущен проект «Модернизация систем уличного освещения г. Усть-Каменогорск и г. Семей», который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы в целях значительной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения.

    — Однако подозреваемыми в рамках проекта завышена стоимость оборудования и работ на общую сумму 320 млн тенге. Кроме того, с целью отмывания преступных доходов бывшим руководителем АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» на доверенное лицо зарегистрировано ТОО, которое использовалось в качестве субподрядной организации для обналичивания денег через фиктивные договоры, — сообщили в АФМ.

    Приговором суда Батырбаеву Д. Б., Халитову Ю.Г., Папышеву Н.Т назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы и удовлетворён гражданский иск. Кроме того, судом конфисковано приобретенное на преступные доходы имущество: земельный участок с жилым домом и автовышка. Приговор вступил в законную силу.

    Ранее бизнесмена осудили за растрату 130 млн тенге при строительстве дома в Акмолинской области.

    Теги:
    Хищение ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана АФМ Усть-Каменогорск
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают