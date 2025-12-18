Экс-главу центра государственно-частного партнерства ВКО осудили за хищение бюджета

Обвинительный приговор вынесен в отношении бывшего руководителя АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» Батырбаева Д. Б. и других лиц по фактам хищения бюджетных средств, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов.

В 2019 году был запущен проект «Модернизация систем уличного освещения г. Усть-Каменогорск и г. Семей», который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы в целях значительной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения.

— Однако подозреваемыми в рамках проекта завышена стоимость оборудования и работ на общую сумму 320 млн тенге. Кроме того, с целью отмывания преступных доходов бывшим руководителем АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» на доверенное лицо зарегистрировано ТОО, которое использовалось в качестве субподрядной организации для обналичивания денег через фиктивные договоры, — сообщили в АФМ.

Приговором суда Батырбаеву Д. Б., Халитову Ю.Г., Папышеву Н.Т назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы и удовлетворён гражданский иск. Кроме того, судом конфисковано приобретенное на преступные доходы имущество: земельный участок с жилым домом и автовышка. Приговор вступил в законную силу.

Ранее бизнесмена осудили за растрату 130 млн тенге при строительстве дома в Акмолинской области.