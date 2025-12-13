Бизнесмен осужден за растрату 130 млн тенге при строительстве дома в Акмолинской области

По информации пресс-службы акмолинского областного суда, уголовное дело в отношении директора ТОО по п. 2 ч.4 ст. 189 УК РК за совершение растраты имущества в особо крупном размере было рассмотрено аккольским районным судом.

— В 2020 году в рамках реализации жилищной программы «Нұрлы жер» руководитель отдела строительства Ш. и директор ТОО П. заключили договор о государственных закупках работ по строительству жилого дома в городе Акколь. В процессе выполнения работ П. неоднократно нарушал условия договора и сроки работ. Представитель технадзора указывал заказчику и подрядчику о ненадлежащем выполнении строительных работ, но Ш. меры не принимал. В ноябре 2021 года допущено неисполнение работ и неосвоение средств, в связи с чем Ш. организовал перечисление неосвоенных средств в ТОО без подписания актов выполненных работ, которые в последующем П. должен был возвратить отделу строительства. Но П. похитил эти средства, выставив счета-фактуры с ложными сведениями, а Ш. подписал их, — озвучили подробности дела в суде.

Таким образом, директор ТОО причинил государству особо крупный ущерб на сумму 130 561 563 тенге.

Однако уголовное преследование в отношении руководителя отдела строительства по ч.2 ст. 371 УК РК прекращено прокуратурой в связи с истечением срока давности.

Суд приговорил директора ТОО к семи годам лишения свободы. Он также лишен права заниматься деятельностью в области оказания государственных услуг. С осужденного в доход государства взыскан причиненный материальный ущерб в размере 130 561 563 тенге.

— Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес прокурора области, начальника ДЭР и акима области, которым довел до сведения о допущенных нарушениях при исполнении договора государственных закупок, повлекших неправомерное перечисление бюджетных средств, о неверной квалификации действий руководителя отдел строительства Ш. для принятия мер и недопущению их впредь, — добавили в аккольском районном суде.

Судебные акты не вступили в законную силу.

