Песок наступает, проект провален: в Актобе судят подрядчика за высохшие саженцы

Работы по сдерживанию песка в Актюбинской области не дали результатов. Вся работа, начавшаяся в 2022 году, фактически остановилась, поскольку саженцы высохли. Заказчик, Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области, подал на подрядчиков в суд.

— По проекту на работы в селах Жарма (Иргизский район), Баршакум и Жаркамыс (Байганинский район) было предусмотрено 650 млн тенге, из которых 500 млн тенге были выплачены подрядчикам. На сегодняшний день деревья, высаженные чтобы остановить песчаные оползни, высохли. Выделенные средства исчезли, как вода в песке. Поэтому мы вынуждены обратиться в суд. Между тем лесное хозяйство приобрело 18 тракторов и 10 единиц техники для посадки саженцев. У нас есть профессиональная организация со специализированной техникой, которая занимается посадкой и уходом за деревьями. Почему мы отдаем деньги частным хозяйствам, а не лесному хозяйству? — заявил депутат областного маслихата Кудайберген Бекенов на сессии.

В Актюбинской области в 19 населенных пунктах четырех районов — Шалкарского, Иргизского, Темирского и Байганинского, наблюдаются песчаные перемещения.

Тогда в первую очередь был подготовлен проект по пяти селам Иргизского района. За работы в селе Жарма отвечало ТОО Aqtobe green garden. Госзакупки прошли в феврале 2022 года, было предусмотрено 24,2 млн тенге, из которых освоено 7,7 млн. В июне того же года дополнительно выделили 119,7 млн тенге, и весь этот бюджет был освоен. Однако результата нет.

— Подрядчик высадил 35 тысяч деревьев на площади 5 гектаров в селе Жарма. Однако должный уход за посадками не был обеспечен: их приживаемость оказалась ниже 5%, не установлена система полива, не пробурены три водяные скважины. Для возмещения нанесенного ущерба материалы переданы в суд, начата процедура взыскания, — сообщили в Управлении природных ресурсов Актюбинской области.

Второй проект реализовывался в Байганинском районе. Стоимость проектов по закреплению песков в селах Баршакум и Жаркамыс составила 504 млн тенге. Договор с ТОО Garant Story-K был заключен в 2023 году. На сегодня освоено 362,5 млн тенге. В июне текущего года проведена проверка, выявлены нарушения.

— На трех участках в селе Баршакум не установлены камышовые ограждения, приживаемость посадочного материала крайне низкая, полив не проводился. На шести участках в Жаркамысе также не установлены камышовые ограждения, уровень приживаемости очень низкий. Замечания не были устранены. Средства перечислялись за фактически невыполненные работы. В связи с этим в суд направлены исковые заявления по двум проектам. Дело рассматривается. Чтобы укрепить материально-техническую базу лесных хозяйств, в этом году выделено 683 млн тенге, на которые была приобретена необходимая техника. Считаю целесообразным передать проекты по сдерживанию песка именно лесным хозяйствам, — сообщил руководитель управления Исатай Еспагамбетов.

Согласно информации из судебного кабинета, Управление природных ресурсов подало иск в специализированный межрайонный экономический суд, однако дело было оставлено без рассмотрения. Позже истец попросил вынести дополнительное решение о взыскании 5 068 500 тенге, однако это заявление также было отклонено.

Кроме того, ТОО Aqtobe green garden подало встречный иск к Управлению природных ресурсов. Материалы дела показывают, что после основного договора был заключен дополнительный. Работы начались в 2022 году и должны были завершиться 31 декабря 2024 года. Подрядчик потребовал взыскать с заказчика 13 207 743 тенге, сумму за выполненные, но не принятые работы. На эти деньги были проложены трубы, закуплена система капельного полива, высажен саксаул. Однако пробуренная на 24 метра скважина не дала воду, хотя проектом предполагалось, что вода будет на глубине 15 метров. Подрядчик уверяет, что доставлял воду для полива, чтобы саженцы не погибли. Заказчик же заявил, что условия договора нарушены: скважина не пробурена, система капельного полива не запущена, часть саженцев погибла, дополнительная посадка не произведена. Суд отказал в удовлетворении иска.

Ранее сообщалось, что в населенных пунктах Актюбинской области планируется высадить 500 тысяч саженцев. А план по восстановлению лесного фонда составляет 60 млн 289 тысяч единиц посадочного материала. Руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области Еркебулан Таласбаев рассказал о ходе работ по озеленению, благоустройству и мерах по сдерживанию песчаных масс.