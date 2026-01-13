РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    02:01, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Свыше 43 килограммов марихуаны изъяли в Жамбылской области

    За незаконную перевозку наркотических средств в особо крупном размере задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

    марихуана
    Кадр из видео

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с батальоном патрульной полиции и кинологической службой задержали 56-летнего мужчину.

    Автомобиль Mercedes-Benz был остановлен на автодороге «Западная Европа – Западный Китай» вблизи села Кордай. В ходе проверки с применением служебной собаки на заднем сиденье машины обнаружили три полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения, имеющим характерный запах.

    Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной общим весом 43 килограмма 630 граммов, что относится к особо крупному размеру.

    По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый признал вину и водворен в изолятор временного содержания.

    В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к преступлению.

    Ранее сообщалось, что в Алматы полиция задержала наркозакладчика с мефедроном, иностранца подозревают в распространении наркотиков, а также были изъяты наркотики в особо крупном размере. Интернет-наркомагазин ликвидировали в Актобе.

     

    Теги:
    Наркотики Борьба с наркотиками Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Автор
