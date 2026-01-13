Свыше 43 килограммов марихуаны изъяли в Жамбылской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с батальоном патрульной полиции и кинологической службой задержали 56-летнего мужчину.

Автомобиль Mercedes-Benz был остановлен на автодороге «Западная Европа – Западный Китай» вблизи села Кордай. В ходе проверки с применением служебной собаки на заднем сиденье машины обнаружили три полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения, имеющим характерный запах.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной общим весом 43 килограмма 630 граммов, что относится к особо крупному размеру.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый признал вину и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к преступлению.

