Иностранца подозревают в распространении наркотиков в Алматы

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» полиция задержала подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

— В ходе личного досмотра у одного из задержанных — у гражданина Индии, изъяты свертки с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятое относится к категории запрещенных веществ. Также проводится проверка причастности задержанных к возможной курьерской деятельности по так называемым «закладкам», — сообщили в полиции.

По результатам медицинского освидетельствования установлен факт употребления задержанным психоактивных веществ. Материалы зарегистрированы в порядке досудебного расследования, устанавливаются все обстоятельства.

— Мы системно перекрываем каналы распространения наркотиков и выявляем лиц, вовлечённых в курьерские сети. Подобные операции проводятся на постоянной основе, и каждый эпизод получает правовую оценку. Полиция Алматы продолжит работу по защите общественной безопасности и предупреждению наркопреступности, — сказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

Проводится дальнейшая проверка и оперативные мероприятия.

Ранее сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Алматы задержали группу лиц, занимавшихся перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств каннабисной группы в особо крупном размере.



