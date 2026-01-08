РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:47, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Иностранца подозревают в распространении наркотиков в Алматы

    В Алматы у гражданина Индии при досмотре обнаружены свертки с запрещенным веществом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Иностранца подозревают в распространении наркотиков в Алматы
    Скриншот из видео ДП Алматы

    В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» полиция задержала подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

    — В ходе личного досмотра у одного из задержанных — у гражданина Индии, изъяты свертки с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятое относится к категории запрещенных веществ. Также проводится проверка причастности задержанных к возможной курьерской деятельности по так называемым «закладкам», — сообщили в полиции.

    По результатам медицинского освидетельствования установлен факт употребления задержанным психоактивных веществ. Материалы зарегистрированы в порядке досудебного расследования, устанавливаются все обстоятельства.

    — Мы системно перекрываем каналы распространения наркотиков и выявляем лиц, вовлечённых в курьерские сети. Подобные операции проводятся на постоянной основе, и каждый эпизод получает правовую оценку. Полиция Алматы продолжит работу по защите общественной безопасности и предупреждению наркопреступности, — сказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

    Проводится дальнейшая проверка и оперативные мероприятия.

    Ранее сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Алматы задержали группу лиц, занимавшихся перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств каннабисной группы в особо крупном размере.

    Теги:
    МВД РК Наркотики Полиция Борьба с наркотиками Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают