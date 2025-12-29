РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:48, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сбыт крупной партии наркотиков пресекли в Алматы

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Алматы задержали группу лиц, занимавшихся перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств каннабисной группы в особо крупном размере, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Фото: Polisia.kz.

    В ходе обысков оперативники изъяли около 3 кг гашиша и более 2,5 кг сушеной марихуаны. Задержанные лица водворены в изолятор временного содержания.

    — Эта операция показывает эффективность скоординированных действий подразделений полиции. Мы продолжаем работать над выявлением и пресечением незаконного оборота наркотиков, чтобы обеспечить безопасность горожан, — информировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

    Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и возможные соучастники преступной деятельности.

    Ранее в Алматы пресекли деятельность разветленной преступной схемы, обеспечивавшей хранение, фасовку и распространение психотропных веществ через интернет-ресурсы.

    Теги:
    МВД РК Полиция Борьба с наркотиками Видео Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
