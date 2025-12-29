Сбыт крупной партии наркотиков пресекли в Алматы

В ходе обысков оперативники изъяли около 3 кг гашиша и более 2,5 кг сушеной марихуаны. Задержанные лица водворены в изолятор временного содержания.

— Эта операция показывает эффективность скоординированных действий подразделений полиции. Мы продолжаем работать над выявлением и пресечением незаконного оборота наркотиков, чтобы обеспечить безопасность горожан, — информировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и возможные соучастники преступной деятельности.

Ранее в Алматы пресекли деятельность разветленной преступной схемы, обеспечивавшей хранение, фасовку и распространение психотропных веществ через интернет-ресурсы.