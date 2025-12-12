Наркосеть раскрыли в Алматы: задержаны фасовщик, курьер и организатор склада

Операцию провело управление по противодействию наркопреступности департамента полиции Алматы совместно с профильными подразделениями МВД. В разных районах города были задержаны три участника одной преступной цепочки. Каждый выполнял свою роль: один занимался фасовкой и подготовкой «закладок», второй — перевозкой готовых доз, третий — хранением крупных партий наркотиков.

— Первым был установлен и задержан молодой мужчина, занимавшийся фасовкой запрещенных веществ обарудованием закладок. У него изъяты наркотические средства, фасовочные материалы, электронные весы и иные преднадлежности, характерное для интернет-магазинов, — отметили в ДП Алматы,

Второй задержанный выполнял функции курьера, перевозившего расфасованные дозы. При проверке у него обнаружили свертки с психотропными веществами, таблетки и комплектующие для дальнейшего распространения. Установлено, что задания он получал от анонимного куратора через мессенджер, а расчеты велись в криптовалюте.

Третий фигурант хранил значительную часть наркотиков. У него изъяли десятки готовых к сбыту сверток. Полицейские установили, что именно через него проходили основные обьемы товара, формируя промежуточный склад временного хранения для интернет-магазина.

— Мы видим четко выстроенную преступную цепочку: фасовщик, курьер и так называемый склад. Их действия были согласованы и направлены на массовое распространение психотропных веществ на территории Алматы. Благодаря своевременным оперативным мерам деятельность этой сети полностью прекращена. Работа по установлению других участников продолжается, — сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

По всем эпизодам назначены соответствующие экспертизы.

Полицейские проверяют возможную связь задержанных с другими интернет-магазинами и фактами распространения наркотиков в городе.

Ранее в Алматинской области подвели итоги работы по противодействию наркопреступности за 11 месяцев.