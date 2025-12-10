Полиция изъяла более 10 тонн наркотиков в Алматинской области за год

За отчетный период на территории региона выявлено 204 наркоправонарушения, в том числе 112 преступлений и 92 проступка.

Как сообщили в полиции, были пресечены факты сбыта и хранения наркотиков, незаконного культивирования наркосодержащих растений, а также случаи изготовления, переработки и пропаганды запрещенных веществ.

— В суд направлено 108 уголовных дел, среди которых значительную часть составляют тяжкие и особо тяжкие преступления. В результате оперативной работы сотрудников полиции из незаконного оборота изъято более 10,5 тонн различных наркотических средств. Среди них синтетические наркотики, марихуана, гашиш, героин, а также крупные объемы дикорастущей конопли, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Жамбылском и Талгарском районах ликвидированы две нарколаборатории по производству синтетических наркотиков.

Также с помощью системы «Кибернадзор» выявлено и заблокировано 1 986 сайтов, распространявших информацию о продаже наркотиков.

— С начала года правоохранителями выявлено более 10,6 тысячи банковских карт, предположительно использовавшихся в преступных схемах, значительная часть которых направлена в «Антифрод-центр» для блокировки. Общая сумма заблокированных операций превысила 97,6 миллиона тенге, — уточнили в ДП Алматинской области.

В регионе проведены оперативно-профилактические мероприятия «Дармек», направленные на контроль за легальным оборотом наркотических средств. По итогам трех этапов выявлено 41 правонарушение уголовного и административного характера.

