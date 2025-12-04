Международные наркосети с оборотом в миллионы долларов раскрыли в Казахстане

Специальными прокурорами завершены расследованием и направлены в суд ряд крупных дел по борьбе с наркобизнесом в интернете.

В Шымкенте пресечена деятельность международной наркосети, действовавшей через мессенджер Telegram. Расследование проведено совместно с другими правоохранительными и специальными органами.

— Отмечу, что по инициативе прокуратуры в состав казахстанской следственно-оперативной группы были включены сотрудники ведомства по борьбе с наркобизнесом США (DEA) имеющие опыт этой работы на международном уровне. Участвовало в преступной схеме более 300 лиц. Только по транзакциям двух фигурантов установлен оборот свыше 7 млн долларов США. Задержано 24 человека, среди них граждане России, Узбекистана и Афганистана. Арестовано имущество на сумму более 500 млн тенге. Деньги проходили через банковские карты «дропперов» и нелицензированные криптобиржи. Конечные получатели криптовалют — граждане иностранных государств, — написал Берик Асылов.

Также в ходе следствия на территории Шымкента были обнаружены и ликвидированы две нарколаборатории.

В них изъято:

6,1 кг готового мефедрона;

330 граммов фасованного наркотика, предназначенного к продаже;

2,1 тонны прекурсоров;

комплекты лабораторного оборудования, обеспечивавшие производство наркотиков.

Преступная сеть использовала Telegram-каналы «Карбон», «DDD_Shym» и другие, через которые не только распространялись наркотики, но и велось обучение «новичков» методам их производства. Некоторые создавали собственные каналы, сохраняя связь с основной сетью, которая поставляла прекурсоры и контролировала оборот.

Аналогичные подходы применены в расследовании и в других регионах страны.

Следственно-оперативными группами под руководством спецпрокуроров области Улытау и Мангистауской области удалось раскрыть деятельность двух разветвлённых сетей наркоторговцев, использующих социальные сети для сбыта синтетических наркотиков. Оба дела также направлены в суд.

В области Улытау пресечена работа Telegram-наркомагазина «Kaef Mafia». Арестованы 6 фигурантов, в доход государства обращены более 3,2 млрд тенге, включая цифровые активы, криптовалютные кошельки и иные ценности.

В Мангистау удалось пресечь деятельность наркомагазина «Dune-Operator 24/7». В момент сдачи в банк наличных денежных средств от наркосбыта спецпрокурором совместно с сотрудниками ДЭР и ДП области с выездом в г. Шымкент были изъяты 1 млрд 155 млн тенге и 176 тыс. долларов США.

Кроме того, судом наложен арест на поступившие от наркобизнеса 1 млрд тенге на банковский счет одного ИП и крипто-кошелёк с 734 228 долларов США (USDT).

— Эти операции в борьбе с наркобизнесом пример яркой, системной и самоотверженной работы сотрудников правоохранительных и специальных органов Казахстана. Тысячи людей, а также их семьи ограждены от пагубного влияния этого зла настоящего времени. Правоохранительные и специальные органы Казахстана продолжают работу по защите прав и обеспечению спокойствия граждан, — отметил Генпрокурор.

Ранее полиция Казахстана заблокировала более 1200 сайтов, продвигавших синтетические наркотики с начала года.